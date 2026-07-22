Αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταυλισμούς Ρομά σε Καλαμάτα και Οιχαλία

Στη Μεσσηνία οι επιχειρήσεις έγιναν στους δήμους Καλαμάτας και Οιχαλίας και ειδικότερα σε Μελιγαλά, Παναγάκια και Αγία Τρίαδα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Ελέγχθησαν 23 άτομα, προσήχθησαν 4 από αυτά άτομα, ενώ συνελήφθη μία 46χρονη στην Καλαμάτα για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στη Μεσσηνία βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οπως τονίζει η ΕΛ.ΑΣ. “οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου”.

Κ.Ηλ.