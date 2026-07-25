Επίσκεψη Χρυσοχοΐδη στη Λακωνία: Ενίσχυση της Σπάρτης με μία επιπλέον ομάδα ΟΠΔΙ

Τη Λακωνία επισκέφτηκε χθες το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοινώνοντας την ενίσχυση της Σπάρτης με μια επιπλέον ομάδα ΟΠΔΙ για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας σε οικισμούς με ευάλωτες ομάδες και υψηλή παραβατικότητα.

Κατά την επίσκεψη του στη Λακωνία συνοδευόταν από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Πελοποννήσου, Υποστράτηγο Ηλία Αξιοτόπουλο. Ακολούθησε υπηρεσιακή σύσκεψη στο Μυστρά με τη συμμετοχή των διευθυντών όλων των Αστυνομικών Διευθύνσεων των Νομών, των επικεφαλής των Υπηρεσιών ΟΠΚΕ, Τροχαίας, Ενδοοικογενειακής Βίας, Ανώτερων Αξιωματικών και Στελεχών της ΕΛ.ΑΣ, όπου παρουσιάστηκε ο απολογισμός των στοιχείων από τις επιχειρησιακές δράσεις και τέθηκαν οι στόχοι για το επόμενο διάστημα.

“Ασφαλής περιφέρεια η Πελοπόννησος”

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παραβατικότητας που καταγράφονται σε συγκεκριμένες περιοχές στη Λακωνία τονίζοντας πως, η Πελοπόννησος είναι ασφαλής περιφέρεια και οι κάτοικοι έχουν υψηλό αίσθημα ασφάλειας, χάρη στις προσπάθειες που καταβάλλει η Αστυνομία: «Για τα ιδιαίτερα προβλήματα της εγκληματικότητας ή της παραβατικότητας που παρατηρούνται σε ορισμένους οικισμούς με ευάλωτες ομάδες έχουμε προβλέψει την παρουσία Ομάδων Πρόληψης και Διαμεσολάβησης.

Μάλιστα η Σπάρτη θα ενισχυθεί με ακόμη μία Ομάδα, έτσι ώστε να μην υπάρχει παραμικρή αμφιβολία και για το ενδιαφέρον, αλλά και για την πραγματική ασφάλεια της περιοχής».

Παράλληλα έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής, απέναντι σε «όλους εκείνους, οι οποίοι μέσα στο πλαίσιο της Δημοκρατίας μας δεν θέλουν να αντιληφθούν ότι η νομιμότητα αποτελεί υποχρέωση και η συμμετοχή σε αυτή αποτελεί επιταγή του νόμου, της τάξης και του συντάγματός μας. Οι Υπηρεσίες δίνουν καθημερινά μάχη για την οικονομική ειρήνη και την ασφάλεια και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση στην Πελοπόννησο με τα ιδιαίτερα προβλήματα στους οικισμούς που υπάρχει παραβατικότητα. Πλέον, υπάρχει μηδενική ανοχή στην παραβατικότητα και η παρουσία μας είναι καθημερινά μέσα στους οικισμούς χωρίς καμία διαπραγμάτευση, έτσι ώστε να προστατεύουμε και τα μέλη αυτών των οικισμών από διάφορους αυθαιρέτους παραβατικούς», κατέληξε χαρακτηριστικά.

Μείωση των τροχαίων και

γραφεία ενδοοικογενειακής βίας

Σε ότι αφορά στην Τροχαία, με την καταγραφή λιγότερων τροχαίων, με την αύξηση των ελέγχων και των αλκοτέστ, όπου καταγράφεται μείωση στους οδηγούς που συλλαμβάνονται υπό την επήρεια αλκοόλ, επομένως και συμμόρφωσή τους, αλλά και ένδειξη αλλαγής οδηγικής κουλτούρας και συμπεριφοράς. Σε ότι αφορά στην ενδοοικογενειακή βία, αναφέρθηκε στα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας που εδρεύουν στις Αστυνομικές Διευθύνσεις σε όλη τη χώρα, όπως και σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Πελοποννήσου, όπου «εξειδικευμένοι αστυνομικοί φιλοξενούν τα θύματα, δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης, έτσι ώστε να σπάσει η σιωπή να καταγγελθούν τα βίαια επεισόδια σε βάρος των θυμάτων κυρίως γυναικών ή παιδιών ή ηλικιωμένων, στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας».

Για τρομοκρατία και το

έργο του «ελληνικού FBI”

Έμφαση έδωσε ο κ. Υπουργός στο ζήτημα της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας σημειώνοντας πως «η χώρα μας πρωτεύει όπως διακηρύχθηκε επίσημα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ότι είμαστε πρωτοπόροι στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, έτσι ώστε η χώρα αυτή να είναι ασφαλής για τους κατοίκους και για τους επισκέπτες της.

Τέλος αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI), που όπως είπε «τιμά την Ελλάδα με 2.000 συλλήψεις μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, με περίπου 700 προφυλακίσεις και οι υπόλοιποι βρίσκονται ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών προκειμένου να δικαστούν για τις εγκληματικές ομάδες τις οποίες συγκρότησαν».

Σχετικά με την αυστηροποίηση της νομοθεσίας, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε πως, έχει αλλάξει και έχει βελτιωθεί το νομοθετικό καθεστώς και αναφέρθηκε στην πιο σημαντική ρύθμιση που είναι ότι ο υπότροπος ο οποίος, αν και είχε διαπράξει δεύτερο κακούργημα, στο προηγούμενο καθεστώς, κυκλοφορούσε ελεύθερος, τώρα υποχρεωτικά είναι έγκλειστος σε φυλακή.

Συνάντηση με δημάρχους Σπάρτης και Ευρώτα

Στη συνέχεια ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Ευρώτα, Δήμο Βέρδο και επισκέφθηκε τον δήμαρχο Σπάρτης Μιχάλη Βακαλόπουλο, με τον οποίο προχώρησαν και σε κοινές δηλώσεις.

«Είμαστε εδώ για να διαβεβαιώσουμε όλους ότι έχουμε μια δέσμευση. Και η δέσμευσή μας είναι η ασφάλεια της πόλης, η ασφάλεια των κατοίκων της, των επισκεπτών της και η ασφάλεια συνολικότερα της περιοχής. Το μήνυμα είναι σαφές. Για όλους τους πολίτες υπάρχει ο νόμος. Η τάξη, η εφαρμογή των νόμων, ο σεβασμός στους θεσμούς και βεβαίως η εφαρμογή του κοινωνικού συμβολαίου που είναι το συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας μας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Υπουργός. Επανέλαβε πως, οι δείκτες εγκληματικότητας είναι χαμηλοί στην περιοχή, ενώ κάλεσε όλα τα θεσμικά όργανα της κοινωνίας να εργαστούν από κοινού, προκειμένου να αμβλύνουν τα φαινόμενα της βίας τα οποία ξεκινούν ως κοινωνικά προβλήματα και καταλήγουν αστυνομικά και φοβίζουν τους πολίτες.