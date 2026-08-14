Θυρανοίξια της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ανθεια

Με την παρουσία πολλών προσκυνητών και ευεργετών της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παλαιοκάστρου – Ελληνικών στην Ανθεια, της μητρόπολης Μεσσηνίας, τελέσθηκαν, το απόγευμα της Τετάρτης 12 Αυγούστου, τα θυρανοίξια του, εκ βάθρων αναστηλωθέντος, καθολικού της μονής.

Την ακολουθία των θυρανοιξίων και στη συνέχεια την καθιέρωση της νέας κύριας εικόνας της Παναγίας της Ελεούσας, που καλείται πλέον Παλαιοκαστρίτισσα και τον παρακλητικό κανόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου τέλεσε ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομο, πλαισιωμένος από τον πρωτοσύγκελλο της μητρόπολης - αρχιμανδρίτη Φίλιππο Χαμαργιά, τους αρχιμανδρίτες Ευθύμιο Θεοδωρόπουλο και Νεόφυτο Σαχλά, τον πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής της μονής πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Αναγνωστόπουλο και τον διάκονο Θεόφιλο Κυριάκου.

Πριν το τέλος των ακολουθιών ο σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στο γεγονός της εκ βάθρων αναστήλωσης του καθολικού, η οποία έγινε με την χορηγία του εντιμολογιωτάτου άρχοντος Αθανασίου Μαρτίνου προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, η οποία είχε την επίβλεψη και ευθύνη αποπεράτωσης του έργου. Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τους δωρητές και ευεργέτες της μονής και ευχήθηκε το αποκατεστημένο πλέον καθολικό να αποτελεί για την αδελφότητα, το καθημερινό αποκούμπι για τις νυχθημερόν ιερές ακολουθίες.

Τέλος, συνεχάρη τις αδελφές Μακρίνα και Νεκταρία, τονίζοντας τη μέριμνα και την αφοσίωσή τους για την αναστήλωση και αναβίωση της ιστορικής αυτής μονής.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η μονή Ελληνικών βρίσκεται στα ανατολικά της κοινότητας Άνθειας και σε κοντινή απόσταση από το αρχαίο Θέατρο της Θουρίας. Το μνημείο σώζεται μεν ακέραιο, ωστόσο είχε υποστεί μικρής κλίμακας αλλοιώσεις στη μακραίωνη ιστορία του και ήταν αναγκαία η αναστήλωσή του και η επαναφορά του στο “αρχαίον κάλος”, αφού συνιστά ένα ιδιαίτερα σημαντικό μνημείο, το οποίο μέχρι την αναστήλωση θεωρείτο κτίσμα του 13ου αι. μ.Χ., όμως η ανάδειξη των τοιχογραφιών μας προσανατολίζουν σε πολύ προγενέστερη εποχή.