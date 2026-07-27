Μεσσηνία: Αστυνομική επιχείριση με 18 συλλήψεις στο δάσος της Ελαίας

Αστυνομική επιχείρηση στο δάσος της Ελαίας προχωρώντας και σε συνολικά 18 συλλήψεις ατόμων ηλικίας από 22 έως 71 ετών πραγματοποίησε το απόγευμα του Σαββάτου διευρυμένο κλιμάκιο της Αστυνομίας.

Ειδικότερα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) και Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Μεσσηνίας, καθώς και των Αστυνομικών Τμημάτων Τριφυλίας και Γαργαλιάνων συνέλαβαν 9 Έλληνες (5 άνδρες και 4 γυναίκες) και έναν Τσέχο για κατοχή ναρκωτικών. Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους χώρους κατασκήνωσης τους βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 41,6 γραμ. ακατέργαστης κάνναβης, 4,5 γραμ. κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, 3 τσιγαριλίκι και 7 χάπια χωρίς την απαιτούμενη συνταγή.

Επιπλέον συνελήφθησαν δύο ακόμα άτομα για παράβαση του νόμου περί ραδιοσυχνοτήτων, καθώς κατείχαν 2 ασυρμάτους χωρίς την απαιτούμενη αδειοδότηση. Παράλληλα συνελήφθησαν επίσης 6 άτομα (5 άνδρες και 1 γυναίκα) για παράνομη κατασκήνωση.

Τέλος, βεβαιώθηκαν 9 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.