Αργολίδα: Ανθρωποκτονία η υπόθεση του 59χρονου ψυχολόγου που εντοπίστηκε νεκρός (βίντεο)

Σε θρίλερ ανθρωποκτονίας εξελίσσεται η υπόθεση του 59χρονου ψυχολόγου στην Αργολίδα που εντοπίστηκε νεκρός σε προχωρημένη σήψη, με τις Αρχές ήδη να έχουν προχωρήσει σε δύο συλλήψεις αλλοδαπών – δύο Ινδών- οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους και υπέδειξαν το σημείο.

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό του άτυχου άνδρα διήρκεσε εννέα ημέρες και σε αυτή συμμετείχαν η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ, το Λιμενικό, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αργολίδας και άλλοι εθελοντές.

Η σορός βρέθηκε σε κατάσταση σήψης και μεταφέρθηκε για νεκροψία και νεκροτομή, οι οποίες αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για το χρόνο και τον τρόπο που επήλθε ο θάνατός του.

Η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Εξιχνιάστηκε, μετά από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ημεδαπού, για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίσθηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν χθες (2.8.2026), σε περιοχές της Αττικής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, 2 αλλοδαποί, ηλικίας 20 και 24 ετών, αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, βραδινές ώρες της 25.7.2026 δηλώθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου η εξαφάνιση 59χρονου ημεδαπού από συγγενικό του πρόσωπο.

Στο πλαίσιο ενδελεχούς αστυνομικής έρευνας, έπειτα από επισταμένη και συνδυαστική μελέτη δεδομένων και ευρημάτων, προέκυψε ότι, οι ανωτέρω συλληφθέντες βραδινές ώρες της 24.7.2026, αφού επιβιβάσθηκαν στο όχημα του 59χρονου, μετέβησαν σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων, όπου τον ακινητοποίησαν και του κατάφεραν χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στη συνέχεια αφαίρεσαν από το θύμα χρηματικό ποσό, κινητό τηλέφωνο καθώς και το όχημά του, το οποίο εγκατέλειψαν σε λόφο στην περιοχή διαμονής τους. Από την επακόλουθη έρευνα των αστυνομικών, εντοπίστηκε χθες (2.8.2026) η σορός του 59χρονου σε αγροτική τοποθεσία, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων, ενώ στο σημείο μετέβη Ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους, θα οδηγηθούν αρμοδίως ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου».

Πηγή: ertnews.gr