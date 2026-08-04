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Τρίτη, 04 Αυγούστου 2026 19:13

Μυστράς: 55χρονος διατηρούσε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη για πάνω από 4 χρόνια!

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Μυστράς: 55χρονος διατηρούσε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη για πάνω από 4 χρόνια!

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Μια μακάβρια ανακάλυψη έκανε η Αστυνομία σήμερα στο Μυστρά, με αστυνομικούς να εντοπίζουν τη σορό ενός ηλικιωμένου άνδρα σε κατάψυξη κλειστού ξενοδοχείου!

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος γιος του κρατούσε στην κατάψυξη στο ξενοδοχείο της οικογένειας τον νεκρό πατέρα του για πάνω από 4 χρόνια, για να λαμβάνει τη σύνταξή του!
Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία που έγινε για το κλειστό ξενοδοχείο στον Μυστρά, μιας και ο 90χρονος δάσκαλος στο επάγγελμα δεν είχε δώσει σημεία ζωής εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, χωρίς ποτέ να έχει δηλωθεί η εξαφάνισή του στις Αρχές.
Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα και διαπίστωσε πως ο νεκρός άνδρας δεν είχε δηλωθεί νεκρός στα δημοτολόγια της Κυνουρίας.
Οι αρχές κάλεσαν τον γιο του στην Ασφάλεια Σπάρτης, ο οποίος αναγκάστηκε να παραδεχθεί την ειδεχθή πράξη του.
Στη συνέχεια ο 55χρονος οδηγήθηκε στο ξενοδοχείο όπου μετά από έρευνα εντοπίστηκε στο υπόγειο μέσα σε καταψύκτη ο νεκρός πατέρας του!
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 55χρονος δεν άφηνε κανέναν να μπαίνει ούτε καν στην αυλή του ξενοδοχείου, ενώ ο πατέρας του είχε να δώσει σημεία ζωής εδώ και 4 με 5 χρόνια.
Ο θάνατος του ηλικιωμένου αποδίδεται σε πρώτη φάση σε παθολογικά αίτια, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

 

Κατηγορία Αστυνομικά
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