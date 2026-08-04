"Οικογένεια προς ενοικίαση” στη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη

Παίζουν οι Μπρένταν Φρέιζερ, Τακεχίρο Χίρα, Μαρί Γιαμαμότο. Η είσοδος είναι 5 ευρώ, 3 ευρώ για ανέργους και φοιτητές και πολύτεκνυς ενώ κάτω των 18 είναι ελεύθερη.

Ενας Αμερικανός ηθοποιός που ζει στο Τόκιο δυσκολεύεται να βρει ουσιαστική δουλειά και αποδέχεται μια παράξενη πρόταση: να εργαστεί σε μια εταιρεία που νοικιάζει ανθρώπους για να υποδύονται συγγενείς, φίλους ή συνοδούς σε πραγματικές κοινωνικές περιστάσεις.

Στην αρχή οι αποστολές μοιάζουν απλώς επαγγελματικές, σχεδόν θεατρικά παιχνίδια ρόλων. Σταδιακά, όμως, ο ήρωας αρχίζει να δένεται με τους ανθρώπους που καλείται να «υποδυθεί» ότι αγαπά, και τα όρια ανάμεσα στην παράσταση και την αληθινή φροντίδα γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα.

Η Hikari δημιουργεί μια τρυφερή δραμεντί για τη μοναξιά, την ανάγκη επαφής και τους απρόσμενους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι φτιάχνουν οικογένειες. Με τον Μπρένταν Φρέιζερ σε έναν ζεστό, χαμηλόφωνο ρόλο, η ταινία κοιτάζει με χιούμορ και ευαισθησία το παράδοξο της ανθρώπινης σύνδεσης στην πιο μοναχική εποχή.

Η ταινία ξεχώρισε στη φεστιβαλική της διαδρομή για τη ζεστή υποδοχή του κοινού και για την ερμηνεία του Μπρένταν Φρέιζερ, η οποία συνδέθηκε με τη νέα δημιουργική περίοδο της καριέρας του. Αντλώντας έμπνευση από ένα πραγματικό κοινωνικό φαινόμενο της Ιαπωνίας, το «Rental Family» ανοίγει μια τρυφερή συζήτηση για τη μοναξιά, την ανάγκη του ανήκειν και τις παράξενες αλλά ουσιαστικές μορφές φροντίδας που μπορεί να γεννήσει η σύγχρονη ζωή.

Η προβολή και μέρος των εσόδων αφιερώνεται στο σπουδαίο έργο των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος στην Καλαμάτα, σε εκείνους δηλαδή που προσφέρουν ανιδιοτελώς, αφιερώνοντας τον χρόνο τους για να κάνουν τη ζωή των παιδιών πιο όμορφη.