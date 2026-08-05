Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία σε περίπτερο στη Μεσσήνη

Υστερα από αστυνομική έρευνα αποδείχθηκε πως μια εκ των δραστών είναι μία 20χρονη Ρομά από το Μαυρομάτι Μεσσήνης, η οποία είχε δύο συνεργούς που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα.

Η ληστεία είχε γίνει τα ξημερώματα της 3ης Απριλίου 2024 όταν τρία άτομα πήγαν με κλεμμένο όχημα σε περίπτερο στο κέντρο της Μεσσήνης έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και με την απειλή όπλου (καραμπίνα) απείλησαν την 42χρονη υπάλληλο και κατάφεραν να της αποσπάσουν 500 ευρώ που είχε στο ταμείο.

Δικογραφία σε βάρος 20χρονης Ρομά

Από την προανάκριση προέκυψε πως το αυτοκίνητο είχε κλαπεί το απόγευμα της ίδιας ημέρας από το δημοτικό πάρκινγκ της Μεσσήνης, ενώ είχε βρεθεί εγκαταλελειμμένο τρεις ημέρες αργότερα κοντά στον καταυλισμό Κουβέλια. Σε βάρος της 20χρονης σχηματίσθηκε δικογραφία, για ληστεία, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και κλοπή τροχοφόρων η οποία περιλαμβάνει και

άγνωστους συνεργούς της.