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Σάββατο, 08 Αυγούστου 2026 13:18

11 μήνες με αναστολή στον 55χρονο που έκρυβε τη σορό του πατέρα του

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11 μήνες με αναστολή στον 55χρονο που έκρυβε τη σορό του πατέρα του

Navarino Agora

 

Σε ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε αποκρύψει τη σορό του πατέρα του μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη, σε κλειστό ξενώνα στην περιοχή του Μυστρά.

Η απίστευτη αυτή υπόθεση εκδικάστηκε χθες το πρωί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σπάρτης μόνο ως προς την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, η οποία αφορούσε τα ανακριβή στοιχεία που είχε δώσει ο κατηγορούμενος στους αστυνομικούς σχετικά με την τύχη του ηλικιωμένου πατέρα του.

Παρά την εισαγγελική πρόταση για εκτέλεση της ποινής, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης και αποφάσισε η ποινή να έχει τριετή αναστολή, με αποτέλεσμα ο 55χρονος να αφεθεί ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Να σημειωθεί πως δεν εξετάστηκε η κατηγορία της απάτης κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου, καθώς δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί το ακριβές ύψος της οικονομικής ζημίας.

Καθοριστικό στοιχείο αποτελεί ο ακριβής χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου, καθώς από αυτόν θα προκύψει και το χρονικό διάστημα που συνεχίστηκε η είσπραξη των συντάξεων μετά τον θάνατό του.

Απολογούμενος ο 55χρονος στο δικαστήριο αρνήθηκε ότι ενήργησε για οικονομικό όφελος, υποστηρίζοντας πως δεν μπορούσε να διαχειριστεί τον θάνατο του πατέρα του και πως τον έβαλε στην κατάψυξη γιατί ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είχε στη γη και ήθελε να τον κρατήσει άφθαρτο.

Αποκάλυψε μάλιστα πως άνοιγε συχνά τον καταψύκτη και τον έβλεπε!

 

 

Κατηγορία Αστυνομικά
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