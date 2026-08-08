Θρίλερ στον Λυκαβηττό: Εντοπίστηκε πτώμα - Συναγερμός στις αρχές

Μακάβριο εύρημα ήρθε στο φως το μεσημέρι του Σαββάτου (8/8) στον Λυκαβηττό, καθώς μία σορός εντοπίστηκε κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, πολίτης ενημέρωσε τις Αρχές, αναφέροντας ότι εντόπισε τη σορό. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ από τις πρώτες εκτιμήσεις προκύπτει ότι πρόκειται για σορό άνδρα σε προχωρημένη σήψη. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.