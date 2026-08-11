Σεισμός στην Κολομβία: Πάνω από 130 οι νεκροί (βίντεο)

Διασώστες και εθελοντές συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια, έχοντας αποδυθεί σε κούρσα με τον χρόνο, μετά τον πιο ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στην Κολομβία την τελευταία δεκαετία, με νεότερο --ακόμη προκαταρκτικό-- απολογισμό των θυμάτων να κάνει λόγο για 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

«Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 132 και καταμετρούμε πάνω από 570 τραυματίες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Asocapitales, οργάνωση την οποία ίδρυσαν οι κυριότερες πόλεις της Κολομβίας προκειμένου να συντονίζουν τις ενέργειές τους για διάφορα ζητήματα.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, που ανακοινώθηκε από τον νέο πρόεδρο της χώρας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, έκανε λόγο για 111 νεκρούς και 87 τραυματίες χθες βράδυ, μετά τον σεισμό 7,4 βαθμών που έπληξε το πρωί την Τσοκό, φτωχή νομαρχία στα παράλια της Κολομβίας στον Ειρηνικό ωκεανό.

ΑΠΕ - ΜΠΕ