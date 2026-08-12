Μεσσηνία:12 κλήσεις σε οδηγούς μηχανών χωρίς κράνος

Μικρός ήταν για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα ο αριθμός των δικυκλιστών στη Μεσσηνία που δέχθηκαν κλήση επειδή δεν φορούσαν προστατευτικό κράνος.

Ειδικότερα από 3 έως 9 Αυγούστου στους δρόμους της Μεσσηνίας έγιναν 478 έλεγχοι από Υπηρεσίας της Τροχαίας και βεβαιώθηκαν 12 παραβάσεις σε οδηγούς μηχανών που δεν είχαν κράνος κατά τον έλεγχο, ενώ καμία κλήση δεν βεβαιώθηκε σε χρήστες ηλεκτρικών πατινιών!

Συνολικά και στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν 1.319 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 73 παραβάσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων στο νομό Κορινθίας.

49 ήταν οι παραβάσεις σε οδηγούς δίκυκλων, 14 σε συνεπιβάτες και 14 σε χρήστες ηλεκτρικών πατινιών.

Στους άλλους νομούς ο αριθμός των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν ήταν ο εξής: Αργολίδα 15, Αρκαδία 9, Κορινθία 36 και Λακωνία 1.

Κ.Ηλ.