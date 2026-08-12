Το νέο Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Μεσσήνης

Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μεσσήνης ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο και ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος όρισε πρόεδρο της Επιχείρησης τον σύμβουλο Νίκο Δουρούμη.

Στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ ορίστηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Αναστάσιος Βλαχοδημητρόπουλος, Νίκος Φύκιρης, Νίκος Πουλόπουλος, Κώστας Ξηρογιάννης, Βασίλης Γεωργακλής (από την πλειοψηφία), Κώστας Μαλιώτης και Κώστας Θεοδωρακόπουλος (από τη μειοψηφία), ο Γεώργιος Αθανασόπουλος (εκπρόσωπος δημοτών), ο Νίκος Πετρόπουλος (εκπρόσωπος εργαζομένων) και ο Δημήτρης Καλοφωλιάς (εκπρόσωπος ΤΕΕ).

Τον ορισμό του Ν. Δουρούμη στη θέση του προέδρου και του Γ. Αθανασόπουλου ως εκπροσώπου των δημοτών σχολίασε αρνητικά, απευθυνόμενος στον δήμαρχο, ο σύμβουλος Κ. Μαλιώτης, αναφέροντας ότι “επιβράβευσε” τις απουσίες του πρώτου από το Δημοτικό Συμβούλιο και του δεύτερου από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Γιάννης Μπαρακάρης ρώτησε τον δήμαρχο αν θα προτείνει την απασχόληση ενός μέλους του Δ.Σ της Επιχείρησης με αμοιβή, που προβλέπεται από τον Κώδικα, αναφέροντας ότι η ΔΕΥΑΜ δεν είναι στα καλύτερά της οικονομικά.

Ο δήμαρχος Γ. Αθανασόπουλος είπε ότι η δημοτική αρχή δεν αύξησε το τιμολόγιο της ΔΕΥΑΜ και ούτε προτίθεται να το κάνει σε αυτή τη θητεία, πως κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βελτιώσει τα οικονομικά της Επιχείρησης, ότι κατασκεύασε φωτοβολταϊκό για να φέρει έσοδα και απάντησε πως αν κάποιος ασχολείται 24 ώρες, μπορεί να αμειφθεί και αυτό θα το αποφασίσει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ.

Απαντώντας στον Κ. Μαλιώτη, ο Ν. Δουρούμης ανέφερε ότι είναι 16 χρόνια δημοτικός σύμβουλος και 6 χρόνια πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ και πως αυτός πήγαινε και του ζητούσε “βοήθα – βοήθα και σου έλυνα τα προβλήματα”.

Στην τοποθέτηση του δημάρχου αντέδρασε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος, επισημαίνοντας ότι “στη ΔΕΥΑΜ αποφασίστηκε αύξηση 150% στα πάγια, πουθενά αλλού. Οι αριθμοί διαψεύδουν”.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι “η αύξηση ήταν 35 ευρώ τον χρόνο και αυτό έγινε πριν 3 χρόνια, σε μια δύσκολη θέση που είχαμε κληρονομήσει”.

Τέλος, ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Κώστας Κατσούλης υπενθύμισε ότι ελήφθη απόφαση ρύθμισης των οφειλών στη ΔΕΥΑΜ και ζήτησε να πληροφορηθεί πόσο ήταν το συνολικό ποσό που ρυθμίστηκε και τι από αυτό έχει εισπραχθεί.

Γ.Σ.