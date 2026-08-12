Καθαρισμός και απολύμανση κάδων απορριμμάτων στην Καλαμάτα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, με τη χρήση του ειδικού καδοπλυντήριου οχήματος.

Παράλληλα, σε συνεργασία με εξωτερικό εργολάβο, πραγματοποιείται συστηματικός καθαρισμός και των υπόγειων κάδων.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αναστάσης Σκοπετέας ενημερώνει ότι κατά τους θερινούς μήνες η προσπάθεια επικεντρώνεται στα κεντρικά και πολυσύχναστα σημεία της πόλης, όπου παρατηρείται αυξημένη κίνηση, λόγω της τουριστικής περιόδου.

Ταυτόχρονα, η Υπηρεσία Καθαριότητας απευθύνει αυστηρή σύσταση προς τους πολίτες και ιδιαίτερα προς τους επαγγελματίες της περιοχής να τοποθετούν τα απορρίμματα αποκλειστικά εντός των κάδων. Υπενθυμίζεται ότι η μη τήρηση των κανόνων επισύρει διοικητικά πρόστιμα, όπως ορίζεται ρητά από τον Κανονισμό Καθαριότητας.