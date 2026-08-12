Καθαρισμός και απολύμανση κάδων απορριμμάτων στην Καλαμάτα

Παράλληλα, σε συνεργασία με εξωτερικό εργολάβο, πραγματοποιείται συστηματικός καθαρισμός και των υπόγειων κάδων.
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αναστάσης Σκοπετέας ενημερώνει ότι κατά τους θερινούς μήνες η προσπάθεια επικεντρώνεται στα κεντρικά και πολυσύχναστα σημεία της πόλης, όπου παρατηρείται αυξημένη κίνηση, λόγω της τουριστικής περιόδου.
Ταυτόχρονα, η Υπηρεσία Καθαριότητας απευθύνει αυστηρή σύσταση προς τους πολίτες και ιδιαίτερα προς τους επαγγελματίες της περιοχής να τοποθετούν τα απορρίμματα αποκλειστικά εντός των κάδων. Υπενθυμίζεται ότι η μη τήρηση των κανόνων επισύρει διοικητικά πρόστιμα, όπως ορίζεται ρητά από τον Κανονισμό Καθαριότητας.