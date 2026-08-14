Μεσσηνία: 40χρονος κατείχε πιστόλι κρότου - αερίου στο Κοπανακι

Ένα πιστόλι κρότου - αερίου με γεμιστήρα είχε στο σπίτι του ένας 40χρονος στο Κοπανάκι χωρίς να κατέχει την απαιτούμενη σκοπευτική άδεια και τελικά συνελήφθη.

Τον 40χρονο συνέλαβαν το απόγευμα της Τετάρτης μετά από έρευνα στο σπίτι του αστυνομικοί της του Αστυνομικού Τμήματος Τριφυλίας, με τη συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Μεσσηνίας.

Εξάλλου το πρωί της Τετάρτης αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Μεσσηνίας συνέλαβαν στην Καλαμάτα έναν 21χρονο γιατί είχε στην κατοχή του ένα τσιγαριλίκι. Το ίδιο πρωί στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα αστυνομικοί της Α’ Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Μεσσηνίας συνέλαβαν έναν 27χρονο, γιατί κατείχε 6,2 γραμ. χασίς.

Για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.