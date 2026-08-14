Σπάρτη: Επίσκεψη δημάρχου στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας - 5 νέα μέλη από Δευτέρα

«Η ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης», δήλωσε ο δήμαρχος Σπάρτης, Μιχάλης Βακαλόπουλος, ο οποίος σήμερα Παρασκευή επισκέφτηκε τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας.

Καθώς από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου η Δημοτική Αστυνομία Σπάρτης ενισχύεται με πέντε επιπλέον άτομα, τα οποία ολοκλήρωσαν εσχάτως το απαραίτητο στάδιο της εκπαίδευσης, ο κ. Βακαλόπουλος, συνοδευόμενος από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Θεοφάνη Λάζαρη και παρουσία του προϊστάμενου της Δημοτικής Αστυνομίας, Χρήστου Τζανετέα, καλωσόρισε τα νέα μέλη και τους ευχήθηκε καλή θητεία, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντική είναι η αποστολή τους, δεδομένων των αυξημένων αρμοδιοτήτων τους, για την καθημερινότητα της πόλης και των δημοτών.

Αναφέρθηκε, ειδικότερα, στον καθοριστικό ρόλο της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία πλέον αριθμεί συνολικά τα 8 άτομα, για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης, την ενίσχυση της ευταξίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών, καθώς και για την ανάγκη για συνεχή συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και τους δημότες.