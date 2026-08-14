Στην πρώτη γραμμή οι άνθρωποι της καθαριότητας του Δήμου Πύλου-Νέστορος

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται καθημερινά οι εργαζόμενοι της καθαριότητας του Δήμου Πύλου-Νέστορος, ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα περίοδο, κατά την οποία ο Δήμος μας καλείται να εξυπηρετήσει περίπου 80.000 κατοίκους και επισκέπτες.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, τα συνεργεία καθαριότητας βρίσκονται στους δρόμους, ανταποκρινόμενα στις αυξημένες απαιτήσεις και στις ανάγκες της περιόδου.

Σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Πύλου - Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας αναφέρει:

"Σήμερα, μεταξύ 6:00 και 6:30 το πρωί, είχα την ευκαιρία να βρεθώ κοντά στους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή για τη διασφάλιση ενός καθαρού και λειτουργικού Δήμου.

Με ιδιαίτερη χαρά συνάντησα τον Αλέξη Χριστόπουλο, οδηγό σύγχρονου απορριμματοφόρου VOLVO, φίλο και συνεργάτη μου για περισσότερα από είκοσι χρόνια. Έναν εργαζόμενο που, όπως και το σύνολο των πληρωμάτων καθαριότητας, υπηρετεί καθημερινά το καθήκον του με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.

Η καθαριότητα δεν αποτελεί περιστασιακή υποχρέωση. Είναι βασική και διαρκής δημοτική υπηρεσία, άμεσα συνδεδεμένη με τη δημόσια εικόνα του Δήμου, την ποιότητα ζωής των πολιτών και την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών.

Οφείλουμε να αναγνωρίζουμε λοιπόν, την προσπάθεια του συνόλου του προσωπικού του Δήμου, το οποίο καθημερινά εργάζεται για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η προσφορά των εργαζομένων είναι σημαντική και απαιτεί τον έμπρακτο σεβασμό και την αναγνώριση όλων μας.

Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά μου στο σύνολο του εργατοτεχνικού και διοικητικού προσωπικού του Δήμου Πύλου-Νέστορος για την καθημερινή προσπάθεια και την υπευθυνότητα με την οποία επιτελεί το έργο του.

Χρόνια Πολλά και υγεία σε όλους".