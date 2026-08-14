Κυπαρισσία: Πρόταση Λεβεντάκη για επαναλειτουργία του “Τρενοτεχνείου”

Πρόταση για να ξαναστηθεί το «Τρενοτεχνείο» στη Κυπαρισσία ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης.

Προτείνοντας μάλιστα να μετονομαστεί σε «Τρενοτεχνείο – Νίκος Καλογερόπουλος» σημειώνοντας πως είναι μια οφειλόμενη πράξη αναγνώρισης της προσφοράς του, αλλά και μια αναγκαία επένδυση, για την πολιτιστική αναβάθμιση του τόπου μας.

Αναλυτικά ο κ. Λεβεντάκης αναφέρει: «Συναισθηματικοί λόγοι, δεν μου επέτρεψαν να παραστώ στην πολιτική κηδεία, του εκλιπόντος συμπατριώτη μας, Νίκου Καλογερόπουλου.

Ο καθένας βιώνει το πένθος και την απώλεια, με τον δικό του τρόπο και όταν αυτή αφορά ανθρώπους, που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα, στην καρδιά μας, αλλά και τον τόπο μας, φέρνει συχνά ένα βάρος, που είναι δύσκολο να διαχειριστούμε τη δεδομένη στιγμή.

Εξάλλου, η αγάπη, η εκτίμηση και ο άρρηκτος δεσμός της φιλίας μας, με τον Νικόλα, υπήρξαν πάντα πέρα και πάνω, από τυπικότητες και συμβατικότητες.

Σεβόμενος την επιθυμία της οικογένειάς του, θα τιμήσω τη μνήμη του, προσφέροντας χρηματικό ποσό, για την ενίσχυση του Ιδρύματος «Το Σπίτι του Ηθοποιού», αντί στεφάνου.

Εκείνο όμως που πραγματικά επιθυμώ και θα κάνω τα αδύνατα δυνατά για να το καταφέρω, είναι να ξαναστηθεί το «Τρενοτεχνείο», ο εμβληματικός πολυχώρος πολιτισμού, που με τόσο κόπο και προσωπική εργασία εκείνος δημιούργησε και να πάρει το όνομά του.

Γι' αυτό, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θα καταθέσω επίσημη πρόταση, για την υλοποίηση αυτού του σκοπού, ζητώντας τη στήριξη όλων των παρατάξεων.

Για εμένα προσωπικά, η αναγέννηση του «Τρενοτεχνείου» και η μετονομασία του σε «Τρενοτεχνείο - Νίκος Καλογερόπουλος», δεν είναι απλά ένας φόρος τιμής, στη μνήμη του και στο έργο που άφησε πίσω του.

Είναι μια οφειλόμενη πράξη αναγνώρισης της προσφοράς του, αλλά και μια αναγκαία επένδυση, για την πολιτιστική αναβάθμιση του τόπου μας».

Κ.Μπ.