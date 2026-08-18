Μόνο 6 κλήσεις για κράνος σε μία εβδομάδα στη Μεσσηνία

Ειδικότερα την περασμένη εβδομάδα από 10 έως 16 Αυγούστου στους δρόμους της Μεσσηνίας έγιναν 477 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 6 μόνο κλήσεις σε οδηγούς δικύκλων και καμία κλήση σε οδηγό ηλεκτρικού πατινιού.

Συνολικά στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκαν 1.483 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 81 παραβάσεις (57 σε οδηγούς δικύκλων, 16 σε συνεπιβάτες και 8 σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών). Οι λιγότερες εξ αυτών ήταν στη Μεσσηνία.

Στους άλλους νομούς ο αριθμός των παραβάσεων ήταν ως εξής: Αργολίδα 13, Αρκαδία 8, Κορινθία 33 και Λακωνία 21.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας:

- Η μη χρήση κράνους από τον οδηγό δικύκλων επισύρει πρόστιμο ύψους 350 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 30 μέρες.

- Η μη χρήση κράνους από τον επιβάτη δικύκλων επισύρει πρόστιμο ύψους 350 ευρώ.

- Η μη χρήση κράνους από τον οδηγό ηλεκτρικού πατινιού επισύρει πρόστιμο ύψους 30 ευρώ.

- Η μη μέριμνα του οδηγού δικύκλων για την ασφάλεια των συνεπιβατών επισύρει πρόστιμο ύψους 350 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 30 μέρες.

Κ.Ηλ.