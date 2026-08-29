Χασισοφυτεία με 267 δενδρύλλια μεταξύ Πολιανής και  Ακόβου

Χασισοφυτεία αποτελούμενη από 267 δενδρύλλια ύψους έως και 2 μέτρα καλλιεργούσαν ένας 21χρονος και ένας 35χρονος σε ορεινή δύσβατη περιοχή μεταξύ Πολιανής και Ακόβου στα όρια Μεσσηνία - Αρκαδίας. Έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας με τη συνδρομή αστυνομικών της Α΄ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας εντοπίστηκε η φυτεία το απόγευμα της Τετάρτης.

Οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε μία καλά οργανωμένη φυτεία που αναπτυσσόταν σε δασική έκταση σε 3 επίπεδα σε ειδικά διαμορφωμένο και εκχερσωμένο χώρο. Η φυτεία μάλιστα διέθετε και σύστημα ποτίσματος με ελαστικούς υδροσωλήνες, αλλά και με μπεκ!

Οι αστυνομικοί παράλληλα εντόπισαν στον χώρο της φυτείας τόσο τον 21χρονο, όσο και τον 35χρονο και τους συνέλαβαν, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο 35χρονος κατά τη μετακίνηση και την παραμονή του στον χώρο της φυτείας είχε κυνηγετικό όπλο, το οποίο φέρεται να τους το είχε παραχωρήσει ο πατέρας του 21χρονου. Το όπλο το είχαν μαζί τους τόσο για την κάλυψη τους κατά την παραμονή στη φυτεία, όσο και για τον αποπροσανατολισμό όποιου πιθανόν συναντούσαν, που θα τους θεωρούσε κυνηγούς.

Υπολογίζεται μάλιστα ότι τη διακίνηση των ναρκωτικών και τη γενικότερη εγκληματική τους δράση είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, που ξεπερνούσε τις 360.000 ευρώ.

Σε έρευνα που έγινε τόσο στον χώρο της φυτεία, όσο και σε όχημα τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 267 φυτά κάνναβης ύψους έως 2 μέτρα, ποσότητα κάνναβης (φούντα και κλώνοι) συνολικού βάρους 180 γραμμαρίων, ένα μεταλλικό μαχαίρι, ένα κυνηγετικό όπλο, ένα φυσίγγιο, 2 κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 380 ευρώ, ένα όχημα και καλλιεργητικός και αρδευτικός εξοπλισμός.

Έρευνα έγινε και στο σπίτι του 35χρονου σε κοντινό χωριό, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 13 φυτά κάνναβης ύψους έως 1 μέτρο, ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους 36,8 γραμμαρίων και μία ζυγαριά ακριβείας.

Εκτός από τους δύο συλληφθέντες, που προαναφέρθηκαν συνελήφθη και ο 57χρονος, πατέρας του 21χρονου, για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, διότι τους είχε παραχωρήσει το όπλο για το οποίο μάλιστα δεν είχε άδεια κατοχής.

Ο 57χρονος θα δικαστεί στο Αυτόφωρο, ενώ 21χρονος και 35χρονος οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Καλαμάτας και τις επόμενες μέρες θα απολογηθούν ενώπιον του Ανακριτή.

Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.