Ο Ντ. Τραμπ θα συναντηθεί με τον Εμ. Μακρόν στη Νέα Υόρκη

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν το απόγευμα (τοπική ώρα) στη Νέα Υόρκη, όπου οι δυο ηγέτες θα συμμετάσχουν αυτή την εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η συνάντησή τους προβλέπεται να γίνει στις 17:35 (τοπική ώρα· 23:35 ώρα Γαλλίας, 00:35 ώρα Ελλάδας), δείχνει το πρόγραμμα του μεγιστάνα όπως δημοσιοποιήθηκε χθες βράδυ από τις υπηρεσίες του.

Ο κ. Τραμπ αναμένεται νωρίτερα να έχει συνάντηση με τον Ζόραν Μαμντάνι, τον συγκριτικά νεαρό δήμαρχο της Νέας Υόρκης που ανήκει στην αριστερή πτέρυγα του δημοκρατικού κόμματος κι εναντιώνεται στις πολιτικές του.

Ο κ. Μακρόν αναμένεται στη Νέα Υόρκη από το Σεν-Πιερ-ε-Μικελόν, μικρή γαλλική υπεράκτια κτήση στον βόρειο Ατλαντικό, όπου ο αρχηγός του κράτους συναντήθηκε χθες Κυριακή με τον καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνι.

Οι δυο ηγέτες υπεραμύνθηκαν της «εθνικής κυριαρχίας» των χωρών τους και συνηγόρησαν υπέρ της «βαθιάς» σύσφιξης των σχέσεών τους, μπροστά τις επεκτατικές ορέξεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει επανειλημμένα να προσαρτήσει τον Καναδά και προ ημερών δημοσιοποίησε μέσω Truth Social χάρτη στον οποίο όλη η περιοχή έχει τα χρώματα της σημαίας των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Σεν-Πιερ-ε-Μικελόν.

Ο κ. Μακρόν αναμένεται να έχει σειρά διμερών επαφών αφιερωμένων σε διεθνείς κρίσεις σήμερα. Πέρα από τον Ντόναλντ Τραμπ, σκοπεύει να έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και με αυτόν του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και άλλους ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής.

Στην ομιλία του στο βήμα της ΓΣ, ο γάλλος πρόεδρος αναμένεται να συνηγορήσει υπέρ της «αποτελεσματικής πολυμερούς συνεργασίας» συμμαχιών κρατών, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του στο Ελιζέ.

Ο ΟΗΕ αντιμετωπίζει τελευταία πολλές δυσκολίες και «η αποτελεσματικότητα της πολυμερούς δράσης σήμερα έχει τεθεί εν αμφιβόλω», εκτιμούσε την Παρασκευή η γαλλική προεδρία, τονίζοντας τη σταδιακά ολοένα μεγαλύτερη απεμπλοκή από τα πέντε κράτη-μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ