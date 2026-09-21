ΕΛ.Α.Σ.: Συγκροτήθηκε η Συντονιστική Επιτροπή Μεσσηνίας του κόμματος Τσίπρα

Συγκροτήθηκαν και ανακοινώθηκαν οι συντονιστικές επιτροπές της ΕΛΑΣ (Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης) σε όλη την χώρα.

Στη Μεσσηνία συντονιστής είναι ο συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος Κώστας Γαλιώτος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από τα κεντρικά της ΕΛΑΣ, “596 στελέχη, μέσα από 59 συντονιστικές επιτροπές (όσες και οι εκλογικές περιφέρειες) πιάνουν δουλειά με αντικείμενο την περιφερειακή συγκρότηση. Στόχος, η συγκρότηση ομάδων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα”.

Τα στελέχη αυτά δεν θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές. Αντίθετα, θα εκπληρώνουν ορόσημα για να πάνε στη συνέχεια στα επόμενα, πάντα υπό τον συντονισμό του γραμματέα του κόμματος Μίλτου Χατζηγιαννάκη. Θα έχουν έτσι την ευθύνη της εγγραφής νέων μελών, της προώθησης της οικονομικής καμπάνιας και της στήριξης δράσεων στην περιοχή τους.

Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Μεσσηνίας της ΕΛΑΣ είναι με αλφαβητική σειρά:

Αμανατίδης Βασίλης,

Βεργινάδη Μαρία,

Γαλανόπουλος Αθανάσιος,

Γαλιώτος Κώστας – Συντονιστής Πλατφόρμας,

Γεωργιόπουλος Διονύσης,

Καλύβα Παναγιώτα,

Καρούντζου Νάντια,

Κισκίρας Χρήστος,

Μιχαήλ Μάριος,

Ντεμερούκας Ασημάκης,

Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης,

Σπυρόπουλος Στέλιος,

Φαββατάς Δημήτρης,

Φουρτούνης Φώτης,

Χιουτέας Γιώργος,

Χριστόπουλος Γιάννης.