Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Τι υποστήριξε αρχικά ο 27χρονος και τι αποκάλυψε αργότερα για τον θάνατο της 25χρονης



Νεκρή εντοπίστηκε μια 25χρονη γυναίκα στην Ηγουμενίτσα, ενώ λίγα μέτρα μακριά βρέθηκε τραυματισμένος ένας 27χρονος άνδρας, ο οποίος αρχικά υποστήριξε στις Αρχές ότι τόσο ο ίδιος όσο και η γυναίκα είχαν δεχθεί επίθεση από τέσσερις άγνωστους κουκουλοφόρους. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έρευνας οι αστυνομικοί εντόπισαν αντιφάσεις στην κατάθεσή του και, περίπου τρεις ώρες αργότερα, ο 27χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι ο ίδιος σκότωσε την 25χρονη σύμφωνα με το ΕΡΤnews και τη δημοσιογράφο Βάσω Γκόρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ, στην αρχή του ποδηλατόδρομου στην Ηγουμενίτσα. Περίπου στις 21:40 ένας περιπατητής εντόπισε την 25χρονη χωρίς τις αισθήσεις της και ενημέρωσε τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γυναίκα έφερε τραύμα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, και εντοπίστηκε νεκρή. Λίγα μέτρα μακριά βρέθηκε τραυματισμένος ο 27χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ηγουμενίτσας.

Κατά τη διάρκεια της διακομιδής του, ο 27χρονος φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι τέσσερα άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους είχαν επιτεθεί στον ίδιο και την 25χρονη.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, ωστόσο, συνέχισαν να εξετάζουν την υπόθεση και εντόπισαν αντιφάσεις στους ισχυρισμούς του. Περίπου τρεις ώρες μετά το περιστατικό, ο 27χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι ο ίδιος ήταν ο δράστης της δολοφονίας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 27χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί διαπληκτισμός με την 25χρονη, την οποία χαρακτήρισε ως πρώην σύντροφό του. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα, καθώς και το κίνητρο της επίθεσης.

Περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση, ενώ οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών του θανάτου της 25χρονης.