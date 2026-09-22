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Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026 13:10

19 κλήσεις για κράνος σε μία εβδομάδα στη Μεσσηνία

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19 κλήσεις για κράνος σε μία εβδομάδα στη Μεσσηνία

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Συνεχίστηκαν και την περασμένη εβδομάδα οι έλεγχοι της Αστυνομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη χρήση κράνους από δικυκλιστές και χρήστες ηλεκτρικών πατινιών.

Ειδικότερα από 14 έως 20 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν 1.197 έλεγχοι και στους πέντε νομούς της Περιφέρειας και βεβαιώθηκαν συνολικά 56 παραβάσεις, 47 σε οδηγούς δικύκλων, 5 σε συνεπιβάτες και 4 σε χρήστες ηλεκτρικών πατινιών.

Στη Μεσσηνία έγιναν 477 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 18 κλήσεις σε οδηγούς μηχανών και μία σε χρήστη ηλεκτρικού πατινιού, μιας και δεν φορούσαν προστατευτικό κράνος κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Στους άλλους νομούς οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν οι εξής:

Αργολίδα 7, Αρκαδία 2, Κορινθία 12 και Λακωνία 16.

Κ.Ηλ.

 

 

 

Κατηγορία Αστυνομικά
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