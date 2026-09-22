Πέντε έργα της Μεσσηνίας στην Περιφερειακή Επιτροπή

Πέντε θέματα με άμεσο ενδιαφέρον για τη Μεσσηνία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου, η οποία συνεδριάζει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην Τρίπολη.

Ξεχωρίζει η ματαίωση του διαγωνισμού για το μεγάλο έργο αντιδιαβρωτικής προστασίας της Μικρής Μαντίνειας, προϋπολογισμού 6,165 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για νέα δημοπράτηση. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται επίσης έργα οδοποιίας, η παρέμβαση στο γήπεδο Πεταλιδίου και διαγωνισμοί που αφορούν τον ΓΟΕΒ Παμίσου και το Φράγμα Φιλιατρινού.

Το σημαντικότερο από πλευράς προϋπολογισμού θέμα αφορά τα «Έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας Μικράς Μαντίνειας», συνολικού ύψους 6.165.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η Περιφερειακή Επιτροπή καλείται να εγκρίνει τη ματαίωση της υφιστάμενης διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά με συστημικό αριθμό 220312. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027» και έχει κωδικό MIS 6026403. Με την απόφαση αυτή κλείνει ο προηγούμενος διαγωνισμός, ο οποίος δεν οδήγησε στην ανάδειξη αναδόχου, και ανοίγει ο δρόμος για την επαναπροκήρυξη του έργου. Σύμφωνα με όσα είχε γνωστοποιήσει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, θα ακολουθήσει νέα δημοπράτηση, μετά τις αναγκαίες προσαρμογές στους όρους.

Στην Επιτροπή εισάγεται προς έγκριση το πρώτο πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα (ταπητίδια) εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 320.000 ευρώ. Το πρακτικό αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Προς έγκριση έρχεται και το δεύτερο πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο «Περίφραξη – εξοπλισμός, αντικατάσταση φωτισμού και βελτίωση αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου Πεταλιδίου», προϋπολογισμού 190.000 ευρώ. Η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή καλείται επίσης να εγκρίνει τους όρους διακήρυξης και τη συγκρότηση της επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες συντήρησης – λειτουργίας αντλιοστασίων και φράγματος ΓΟΕΒ Παμίσου (2026)», προϋπολογισμού 90.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Τέλος, προωθείται η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και στελέχωση με μηχανικό ασφαλείας του Φορέα Λειτουργίας Φράγματος Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας».

Η Επιτροπή καλείται να εγκρίνει τη διενέργεια του διαγωνισμού, τα τεύχη δημοπράτησης και τη συγκρότηση της αρμόδιας επιτροπής. Στην πρόσκληση της συνεδρίασης δεν αναφέρεται ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης σύμβασης.

Θ.Λ.