Εκθεση με υλικό από το αρχείο της Ζουζούς Νικολούδη

Η έκθεση βασίζεται σε επιλεγμένο υλικό από το Αρχείο Ζουζούς Νικολούδη, το οποίο ανήκει στο Αρχείο Παραστατικών Τεχνών του Μουσείου Μπενάκη, και είναι αφιερωμένη στη διαδικασία δημιουργίας της σημαντικής χορογράφου. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις παρτιτούρες και τα σημειωματάριά της, τη σχέση της με τη μουσική και τον λόγο, τη διαδικασία των προβών, καθώς και τη διδακτική της πρακτική. Η έκθεση εντάσσεται στο πρόγραμμα του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας και συνεχίζεται έως και τις 31 Οκτωβρίου. Είναι ανοιχτή κάθε Παρασκευή από τις 6 μ.μ. έως τις 10 μ.μ. και κάθε Σάββατο από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ., καθώς και τα απογεύματα κατά τα οποία πραγματοποιούνται παραστάσεις στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.