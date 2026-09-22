Για τρίτη χρονιά επιστρέφει  το “Kardamili Art Doc Festival”

Για τρίτη χρονιά επιστρέφει στην Καρδαμύλη το Kardamili Art Doc Festival, από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, με προβολές ντοκιμαντέρ, εικαστικές εκθέσεις, μουσικές εκδηλώσεις, χορό, συζητήσεις και βιωματικά εργαστήρια. Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές δράσεις σε σχολεία της Δυτικής Μάνης.

Το φεστιβάλ διοργανώνουν το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας και ο Δήμος Δυτικής Μάνης, με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού.

Η έναρξη θα γίνει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στις 6 μ.μ., με την τελετή έναρξης και τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής «Ο Τόπος Ανάμεσα», με έργα των εικαστικών Χρύσας Βέργη, Μανώλη Χάρου και Μαρίας Γιαννακάκη. Στις 7.30 μ.μ. θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Earth Protectors / Προστάτες της Γης» της Anne de Carbuccia, ενώ στις 9.30 μ.μ. θα ακολουθήσει συναυλία βαλκανικής μουσικής από τους Buren Band.

Την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, στις 7.30 μ.μ., θα προβληθεί το «Η Φωνή της Θαΐδος / The Voice of Thaïs» του David Casals-Roma και στις 9 μ.μ. το «Σμιλεύοντας το Φως / Sculpting Light» του Γιώργου Αιλιανού.

Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το πρόγραμμα ξεκινά στις 9 π.μ. με βιωματικό εργαστήριο σύγχρονου χορού για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου από την ομάδα συμπεριληπτικού χορού Dagipoli Dance Co., ενώ στις 6 μ.μ. θα παρουσιαστεί από μαθητές και μέλη της ομάδας το αποτέλεσμα του εργαστηρίου. Στις 7.30 μ.μ. θα προβληθεί, παρουσία της σκηνοθέτιδας Σίσσυς Μόρφη, η ταινία «Ο Χαράκτης / The Engraver». Θα ακολουθήσουν οι προβολές «Ο Ήχος της Σανγκάης / Sound of Shanghai» του Μάριου Ιωάννου Ηλία στις 8.30 μ.μ. και «Όταν τα Κύματα Χορεύουν / When the Waves are Dancing» της Bella Budnitsky στις 9 μ.μ. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 9.30 μ.μ. με συναυλία πιάνου και φλάουτου από τους Jean-Pierre Dussert και Γιώργο Νικολαΐδη.

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 11 π.μ., θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Όλα τα Σώματα Χορεύουν», με αντικείμενο τη συμπερίληψη, την προσβασιμότητα και την αναπηρία στον σύγχρονο χορό. Την ίδια ώρα θα λειτουργήσει εργαστήρι αργαλειού. Στις 7.30 μ.μ. θα προβληθεί το «Η Καρδιά του Ταύρου / Bull's Heart» της Εύας Στεφανή, ενώ στις 9.30 μ.μ. θα παρουσιαστεί η καμπαρέ-συναυλία «Τραγούδια χωρίς Παρενέργειες», με τον Ηρακλή Πασχαλίδη και τον Χρήστο Στέργιογλου.

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 π.μ., θα πραγματοποιηθεί εργαστήρι αργαλειού. Η τελετή λήξης θα γίνει στις 7 μ.μ., ενώ στις 7.30 μ.μ. θα προβληθεί η ταινία «Cunningham» της Alla Kovgan. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 9.15 μ.μ. με μουσική παράσταση από το Kalamata Music Ensemble, με τους Μιχάλη Κουντούρη, Διονύση Κοτταρίδη και Γιάννη Σιψάκο.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν η έκθεση φωτογραφίας «Εκδοχές του Τοπίου» και βιωματικό σεμινάριο με θέμα «Γη, Άνθρωπος και Ελευθερία στη Μάνη του Καζαντζάκη και του Ζορμπά, Σήμερα», με υπεύθυνο τον φωτογράφο Αλέξανδρο Φιλιππίδη. Η 1η φάση του σεμιναρίου υλοποιείται στη Στούπα, με φωτογραφικό περίπατο σε συνεργασία με την KALLIERGON syn., και η 2η φάση στην Καρδαμύλη, από 1 έως 4 Οκτωβρίου, όπου τα έργα των συμμετεχόντων θα εκτεθούν δημόσια. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά εργαστήρια και προβολές για μαθητές σχολείων της Δυτικής Μάνης.

Προφεστιβαλικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο σε κοινότητες και οικισμούς της Δυτικής Μάνης, με περιβαλλοντικά εργαστήρια, δράσεις για παιδιά και υπαίθριες κινηματογραφικές προβολές.