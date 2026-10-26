Απόπειρα ληστείας σε περίπτερο στην Καλαμάτα

Να κλέψει περίπτερο στην Καλαμάτα με τη χρήση αεροβόλου όπλου επιχείρηση μια 42χρονη σήμερα τα ξημερώματα.

Ηταν λίγο μετά τις 4 το πρωί όταν η δράστιδα έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της πήγε στο περίπτερο στη συμβολή των οδών Κρήτης και Φιλελλήνων που λειτουργεί όλο το 24ωρο και με αεροβόλο όπλου τύπου ρέπλικα, ζήτησε από τον 65χρονο υπάλληλο του περιπτέρου τα χρήματα που είχε στο ταμείο.

Εκείνος αρνήθηκε να τις τα δώσει και τότε η 42χρονη του έριξε από κοντινή απόσταση με το αεροβόλο, τραυματίζοντάς τον στο πρόσωπο.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας που βρέθηκαν στο σημείο με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμάτας ακινητοποίησαν και συνέβαλαν την 42χρονη, παρότι αντιστάθηκε στους αστυνομικούς.

Στην κατοχή της βρέθηκε το αεροβόλο όπλο που κατασχέθηκε, όπως και μία αμπούλα αερίου.

Η σύλληψη της έγινε για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα ληστείας, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και βία κατά υπαλλήλων.

Ο 65χρονος υπάλληλος του περιπτέρου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Προανάκριση για την απόπειρα ληστείας διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.