Εγκλημα στη Μάνη: Σκότωσε τον αδερφό του στο λιομάζωμα!

Μία οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει την Ανατολική Μάνη, καθώς ένας 53χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τον 57χρονο αδερφό του μετά από καβγά.

Το άγριο περιστατικό έγινε γύρω στις 12 το μεσημέρι στο Ελαιοχώρι Οιτύλου στην Ανατολική Μάνη και ενώ τα αδέρφια μάζευαν ελιές και τα αίματα άναψαν πιθανόν για κτηματικές διαφορές.

Μετά τον πυροβολισμό, πιθανόν από περίστροφο- ο 57χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, όπου δυστυχώς λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του, καθώς είχε βληθεί στην περιοχή του θώρακα.

Ο 53χρονος δράστης στη συνέχεια παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αρεόπολης και συνελήφθη, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε η αδελφοκτονία.

Να σημειωθεί, ότι ελαφρά έχει τραυματιστεί και η αδελφή τους, που βρισκόταν μαζί τους στο κτήμα για το λιομάζωμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

"Συνελήφθη, σήμερα (31.10.2026), σε τοπική κοινότητα του δήμου Ανατολικής Μάνης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 53χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με πρόθεση, σε βάρος 57χρονου ημεδαπού, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα (31.10.2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ανατολικής Μάνης, ο 53χρονος, πυροβόλησε και τραυμάτισε τον 57χρονο, έπειτα από διαπληκτισμό.

Ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αερόπολης, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Για την υπόθεση αυτή, εμφανίστηκε αυτοβούλως ο ανωτέρω 53χρονος στο Αστυνομικό Τμήμα Αερόπολης όπου και συνελήφθη.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης".