Αποχή των δικηγόρων της Καλαμάτας την Τρίτη

Απέχουν οι δικηγόροι της Καλαμάτας την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, καθώς το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου της πόλης επικύρωσε την από 28 Ιουλίου απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και αποφάσισε την καθολική αποχή των δικηγόρων-μελών του.

Οπως επισημαίνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας σε ανακοίνωσή του, εκφράζει “για μία ακόμη φορά την έντονη αντίδρασή του: 1. Στην μη αύξηση του ορίου της απαλλαγής ΦΠΑ για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ. Το όριο αυτό σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό ΦΠΑ (24%) στις δικαστικές υπηρεσίες και τα αυξημένα δικαστικά έξοδα δημιουργούν δυσχερείς συνθήκες για την πρόσβαση μεγάλης μερίδας πολιτών στη Δικαιοσύνη. Πάγια θέση του δικηγορικού σώματος είναι η αύξηση των γραμματίων προείσπραξης, η οποία, όμως, πρέπει να συνδέεται με την αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ. 2. Στην μη ικανοποίηση του αιτήματος του δικηγορικού σώματος για την επαναφορά της υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου στις εμπράγματες δικαιοπραξίες και στις ενοχικές υψηλού αντικειμένου”.

Το Δ.Σ. του συλλόγου υπενθυμίζει το γενικό πλαίσιο της αποχής και τις σοβαρές περιπτώσεις που χορηγούνται άδειες σε δικηγόρους - μέλη του για να εργαστούν την ημέρα της αποχής.