Οι συγκεκριμένοι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν κηρύξει προειδοποιητική αποχή από τις συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων σε όλη την Επικράτεια, καθώς και σε κάθε διακοπή των δικαστηρίων αυτών από 17 Σεπτεμβρίου έως και 30 Σεπτεμβρίου, λόγω της σοβαρότατης υποστελέχωσης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λακωνίας που συνεχίζει να υπολειτουργεί με αρνητικότατες συνέπειες στην εν γένει απονομή της Δικαιοσύνης, παρά την επανειλημμένες εκκλήσεις, διαμαρτυρίες και αναφορές του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης και του Δικηγορικού Συλλόγου Γυθείου. Υποστελέχωση η οποία επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Μεσσηνίας.

Για το λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας αποφασίζει την προειδοποιητική αποχή των δικηγόρων της Καλαμάτας από τις συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων σε όλη την Επικράτεια, καθώς και σε κάθε διακοπή των δικαστηρίων αυτών από 17 Σεπτεμβρίου έως και 30 Σεπτεμβρίου

Το γενικό πλαίσιο της αποχής έχει ως εξής:

1) Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

- Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α’ βαθμό και επτά (7) έτη στον β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στο β’ βαθμό.

- Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

- Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, ενόψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

- Η αποχή καταλαμβάνει

(α) αιτήσεις αναστολής

(β) αυτόφωρα

(γ) περιπτώσεις απολογίας κατηγορουμένου ενώπιον ανακριτή, όπου δεν υφίσταται συνοδεία

2) Όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης.

