Αποχή δικηγόρων Καλαμάτας για υποστελέχωση Εισαγγελίας Λακωνίας

Την αποχή των δικηγόρων της Καλαμάτας από τις συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων σε όλη την Επικράτεια, καθώς και σε κάθε διακοπή των δικαστηρίων αυτών από 1η μέχρι 17 Οκτωβρίου αποφάσισε το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου.

Οπως ενημερώνει, ”αποφάσισε τη συμπαράσταση στα δίκαια αιτήματα του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης και του Δικηγορικού Συλλόγου Γυθείου, οι οποίοι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν κηρύξει αποχή από τις συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων σε όλη την Επικράτεια, καθώς και σε κάθε διακοπή των δικαστηρίων αυτών από 1-10-2025 έως και 17- 10-2025, λόγω της σοβαρότατης υποστελέχωσης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λακωνίας που συνεχίζει να υπολειτουργεί με αρνητικότατες συνέπειες στην εν γένει απονομή της Δικαιοσύνης, παρά την επανειλημμένες εκκλήσεις, διαμαρτυρίες και αναφορές του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης και του Δικηγορικού Συλλόγου Γυθείου.

Υποστελέχωση η οποία επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Μεσσηνίας”.

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας σημειώνει πως “μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ούτε η ελάχιστη διαβεβαίωση από τον Άρειο Πάγο ότι θα επιλυθεί το εν λόγω πρόβλημα και υπήρξε αδιαφορία για τη δημιουργία έστω μίας θέσης Εφέτη που θα βοηθούσε στην εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Εφετείου Καλαμάτας.

Επίσης, θα επιδιωχθεί άμεση συνάντηση των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Καλαμάτας, Σπάρτης και Γυθείου με το υπουργείο Δικαιοσύνης και με τον Άρειο Πάγο για την οριστική επίλυση του εν λόγω προβλήματος”.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, “το γενικό πλαίσιο της αποχής έχει ως εξής:

1/ Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο: Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα 6 έτη στον α’ βαθμό και 7 έτη στον β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα 15 έτη στον α΄ βαθμό και 18 έτη στο β’ βαθμό. Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης. Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, ενόψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι 10 μήνες σε περίπτωση 12μήνου και 15 μήνες σε περίπτωση 18κτάμηνου.

Η αποχή καταλαμβάνει (α) αιτήσεις αναστολής, (β) περιπτώσεις απολογίας κατηγορουμένου ενώπιον ανακριτή, όπου δεν υφίσταται συνοδεία.

2/ Όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης.

Διευκρινίζεται ότι η αποχή δεν καταλαμβάνει: Α) αυτόφωρα και συνοδείες, Β) τη διενέργεια πράξεων ενώπιον Εισαγγελικής Αρχής και ενδεικτικά την κατάθεση εγκλήσεων, τη λήψη αντιγράφων ποινικής δικογραφίας κ.λπ.”.