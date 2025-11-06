Ναυάγιο της Πύλου: Ποινική δίωξη σε τέσσερα στελέχη του Λιμενικού

Ποινική δίωξη σε βάρος του σημερινού αρχηγού του Λιμενικού για το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου ζητά από την Εισαγγελέα του Ναυτοδικείου Πειραιά η Αντεισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της δεκτής προσφυγής δικηγόρων που εκπροσωπούν επιζώντες και συγγενείς των θυμάτων.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η Αντεισαγγελέας ζητά ποινική δίωξη για κακουργήματα.

Παράλληλα, η Αντεισαγγελέας ζητά επίσης τη δίωξη ακόμα τριών ανώτερων αξιωματικών του Λιμενικού που την ημέρα του ναυαγίου είχαν επιτελική θέση στο Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων Ερευνας και Διάσωσης και συμμετείχαν στις συσκέψεις και στις αποφάσεις.

Ο αρχηγός του Λιμενικού είχε επίσης επιτελική θέση στο σώμα την ημέρα του ναυαγίου ως διευθυντής του Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης του Λιμενικού.

Οι τέσσερις διώκονται για ανθρωποκτονία από αμέλεια με παράλειψη κατά συρροή και για έκθεση κατά συρροή σε κίνδυνο από παράλειψη με νομική υποχρέωση διάσωσης και κατάστασης προσώπων αβοήθητων η οποία προκάλεσε θάνατο.