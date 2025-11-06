Αξέχαστη εξόρμηση του “Ευκλή” στο Μαίναλο

Μία ακόμη αξέχαστη εξόρμηση πραγματοποίησε ο Σύλλογος Πεζοπόρων και Ορειβατών Καλαμάτας «Ο Ευκλής», την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, ακολουθώντας το 4ο Τμήμα του πιστοποιημένου Menalon Trail.

Οι φυσιολάτρες, συνολικά τριάντα οκτώ σε αριθμό, απόλαυσαν μία καταπληκτική φθινοπωρινή διαδρομή, με εκκίνηση από την ελατοσκέπαστη Ελάτη και κατάληξη στη γραφική Βυτίνα. Το επιβλητικό Μαίναλο τους υποδέχτηκε ντυμένο στα χρώματα του φθινοπώρου, προσφέροντας ένα τοπίο ιδανικό για όσους αγαπούν τα δάση, τα τρεχούμενα νερά και τις συνεχείς εναλλαγές εικόνων και συναισθημάτων. Η επόμενη προγραμματισμένη δράση του Συλλόγου έχει οριστεί για την Κυριακή 16 Νοεμβρίου και αφορά μία ήπια κυκλική διάσχιση στα πολύχρωμα Βούρβουρα της Αρκαδίας, στις βόρειες πλαγιές του Πάρνωνα.

Η πορεία έχει διάρκεια περίπου 4 ώρες (+/-) και βαθμό δυσκολίας Α’, κατάλληλη για πεζοπόρους με καλή φυσική κατάσταση.