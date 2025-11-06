Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση περιφρονεί όλους τους Θεσμούς - Χρειάζεται μια θεσμική επανάσταση σεβασμού

Επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική της στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη, την κατηγόρησε για "περιφρόνηση" όλων των θεσμών και παράλληλα παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα για τον τομέα της Αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για "καθολική ασέβεια στους Θεσμούς της χώρας" και είπε ότι "χρειάζεται μια θεσμική επανάσταση σεβασμού σε όλες τις δομές, διότι αλλιώς θα συμβιβαστούμε με μια πολύ επικίνδυνη κανονικότητα".

"Η περιφρόνηση δεν είναι μόνο στους Θεσμούς αλλά και στην κοινή λογική", τόνισε και καταφέρθηκε εναντίον του υπουργού Υγείας 'Αδωνι Γεωργιάδη με αφορμή δηλώσεις του για το φονικό στην Κρήτη.

"Η Κρήτη συγκλονίζει από ένα έγκλημα. Τι έπρεπε να κάνει ένα σύγχρονο πολιτικό σύστημα; Να πάρει πρωτοβουλίες για να διασφαλίσει την ασφάλεια, να μειώσει την οπλοκατοχή.

Αντί για αυτές τις πρωτοβουλίες ακούσαμε τον λαλίστατο κ. Γεωργιάδης να μας παρουσιάζει ως παράδειγμα οπλοκατοχής τις ΗΠΑ που έχουν συγκλονιστεί από εκατοντάδες εγκλήματα σε σχολεία, σε νοσοκομεία, στην καθημερινή ζωή. Σταματήστε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας να περιφρονεί Θεσμούς, να περιφρονεί και τον ελληνικό λαό. Γι αυτό σας ζητάω να σταθείτε στο πλευρό μας για μια Ελλάδα κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Μια Ελλάδα ανοιχτή, δίκαιη, αξιοπρεπή", υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στη συνεισφορά του για τη θεσμική θωράκιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ ρίζωσε βαθιά στη χώρα τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το σύνθημα του φετινού σας συνεδρίου, «Επιτέλους Αυτοδιοίκηση», αποτυπώνει γλαφυρά την ανάγκη του αυτοδιοικητικού κόσμου να αναπνεύσει μετά από χρόνια μεθοδικού οικονομικού στραγγαλισμού και θεσμικής απαξίωσης που του επέβαλε το λεγόμενο «επιτελικό κράτος». Στη δική μας στρατηγική δεν χωρά το δίλημμα: ή μακρύ χέρι του Μαξίμου ή παρίας.

Επιτέλους, λοιπόν, σεβασμός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επιτέλους, θεσμική ισοτιμία. Επιτέλους, οικονομική αυτονομία.

Αυτά θα έπρεπε να είναι αυτονόητα σε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα του 2025. Όμως κάποιοι, στην αγωνία τους να γίνουν «αρχιτέκτονες του χάους», κινδυνεύουν να βυθίσουν τη χώρα σε πολλαπλά αδιέξοδα - την ώρα που το διεθνές περιβάλλον γίνεται όλο και πιο απρόβλεπτο".

Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ

"Απέναντι στη σημερινή αποψίλωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εμείς αντιτάσσουμε ένα Εθνικό Σχέδιο Περιφερειακής Ανασυγκρότησης, σε δυναμική σύνδεση με το σχέδιό μας για τη Μεταρρύθμιση του Κράτους, προς τιμήν του Αναστάση Πεπονή", είπε ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε πως οι βασικοί στόχοι του ΠΑΣΟΚ είναι:

-Η πλήρης αποσαφήνιση του ρόλου των τριών επιπέδων διοίκησης.

-Η οικονομική αυτονομία των ΟΤΑ και μέσα από την πιλοτική απόδοση του ΕΝΦΙΑ, η ενεργοποίηση του τοπικού εσόδου και τους τοπικών φορολογικών χαρτών.

- Καμία νέα αρμοδιότητα στους Δήμους χωρίς τους αντίστοιχους ανθρώπινους, οικονομικούς και τεχνικούς πόρους.

"Η επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα μεταφέρει ένα σημαντικό κομμάτι του κοινωνικού κράτους στους Δήμους -την πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα- με στόχο την καλύτερη πρόσβαση και την καθολικότητα των υπηρεσιών. Η μεταφορά αυτή θα συνοδευτεί από σταθερό χρηματοδοτικό εργαλείο αποκλειστικά για τις κοινωνικές δομές", είπε.

Επίσης το ΠΑΣΟΚ σχεδιάζει την "ενεργειακή δημοκρατία" στους Δήμους, με συμμετοχικές ενεργειακές κοινότητες και πόρους από ένα Ταμείο Περιφερειακής Ανθεκτικότητας ίσο με το 1% του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Θα προχωρήσει στη συγκρότηση Τοπικών Σχεδίων Υδατικής Ανθεκτικότητας, με τεχνική υποστήριξη από ένα νέο Ινστιτούτο Υδατικών Πόρων, χρηματοδοτούμενο από το τέλος ανθεκτικότητας που θα αποδίδεται στους ΟΤΑ.

Οι δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ δεσμεύτηκε ότι ως κυβέρνηση θα προχωρήσει:

-Στη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας των ΟΤΑ, για να προστατεύεται θεσμικά ο χώρος από τις παρεμβάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης και να σταματήσει η εξάρτηση από την κεντρική εξουσία.

-Στην καθιέρωση μητροπολιτικών αρμοδιοτήτων στα μεγάλα αστικά κέντρα.

-Στη συνταγματική κατοχύρωση της ρήτρας πόρων για την Αυτοδιοίκηση.

Σχετικά με τον νέο Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επέκρινε την κυβέρνηση ότι έφερε τους δημάρχους προ τετελεσμένων.

Για τα ΕΛΤΑ

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι "αντί να ενισχύσει έναν ιστορικό δημόσιο φορέα, τα ΕΛΤΑ, τον απαξιώνει και τον αποδομεί".

"Αυτό είναι το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη. Εμείς θεωρούμε ότι τα ΕΛΤΑ αποτελούν κομμάτι του Κράτους Πρόνοιας, όχι απλώς μια επιχείρηση logistics.

Πολλώ δε μάλλον όταν οι αντίστοιχες ιδιωτικές εταιρείες άνθησαν μετά την Πανδημία, κάποιοι επέλεξαν να κρατήσουν τα ΕΛΤΑ σε τροχιά απαξίωσης", είπε και πρόσθεσε: "Για εμάς, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία οφείλουν να διασφαλίζουν πρόσβαση στην επικοινωνία, στις αποστολές και στις συναλλαγές για τους πολίτες ακόμα και των πιο απομακρυσμένων περιοχών.

Οφείλουν να κρατάνε τη σημαία του Κράτους ψηλά από τα Διαπόντια Νησιά μέχρι το Καστελόριζο".

Ακολούθως περιέγραψε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τα ΕΛΤΑ λέγοντας: "Εμείς έχουμε άλλο σχέδιο. Μετασχηματίζουμε τα ΕΛΤΑ σε Ενιαία Δημόσια Επιχείρηση Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, με αξιοκρατικά επιλεγμένη διοίκηση και υποχρεωτική λογοδοσία στο Κοινοβούλιο και την Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή.

Επαναπροσδιορίζουμε το έργο τους και όπου είναι απαραίτητο και εφικτό τα εντάσσουμε στα Αναβαθμισμένα ΚΕΠ, σε κατάστημα μιας στάσης του κράτους, ένα ψηφιακό κόμβο του Δημοσίου. Εντάσσουμε νέες υπηρεσίες παροχής μικροχρηματοδοτήσεων, fintech και υπηρεσιών πληρωμών.

Έτσι επιβίωσαν άλλα ταχυδρομεία, σε χώρες της Ευρώπης που προκρίνουν το δημόσιο συμφέρον όχι τη λεηλασία του κράτους ως λάφυρο με τα παραδείγματα της Γαλλίας και της Πορτογαλίας να είναι χαρακτηριστικά".

Για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη

Αναφερόμενος στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη είπε ότι έχει

τεράστιες δυνατότητες στον τουρισμό, στη βιομηχανία, στην αγροδιατροφή, στην ενέργεια, αλλά "αντί να είναι πύλη ανάπτυξης παραμένει θύμα παραμέλησης".

"Πόροι που θα μπορούσαν να πάνε εκεί, χάνονται σε αδιαφανείς διαδικασίες. Το Ταμείο Ανάκαμψης μετατρέπεται σε εργαλείο κυβερνητικής αυθαιρεσίας, και όχι περιφερειακής ισορροπίας.

Ο ρόλος θεατή που σας έχει δώσει το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου, ήταν καθοριστικός στο να χαθεί η τεράστια ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας", τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ