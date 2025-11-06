Το νέο Δ.Σ. του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Μεσσήνης

Νέο Δ.Σ. εξέλεξε ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Μεσσήνης και καλεί όλους τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής σε ενεργή συμμετοχή και δράση, σε ακόμη μεγαλύτερη συσπείρωση στον Σύλλογο.

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου είναι: Πρόεδρος Κώστας Δουρούμης. Α’ αντιπρόεδρος Χρήστος Θεοδωρακόπουλος. Β’ αντιπρόεδρος Δημήτρης Διονυσόπουλος. Γραμματέας Σπύρος Νικολόπουλος. Αναπληρωτής γραμματέας Σταυρούλα Γκάργκουλα. Ταμίας Χρήστος Σουρίλας. Αναπληρωτής ταμίας Δημήτρης Ρούτσης. Μέλη Δημήτρης Μπίρης, Ηλίας Πανόπουλος, Γιάννης Σουρίλας, Αριστοτέλης Τσοπανάκης.

Αναπληρωματικοί: Θοδωρής Ζέρβας, Χρήστος Αλεξόπουλος, Θανάσης Κατσιβαρδέας.

Σε ανακοίνωσή του ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Μεσσήνης “χαιρετίζει τη μαζική συμμετοχή των εκατοντάδων αγροτών και κτηνοτρόφων, που στήριξαν την προσπάθεια του συλλόγου στις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 17-18-19 Οκτωβρίου, τόσο για ανάδειξη Δ.Σ. του συλλόγου μας, όσο και αντιπροσώπων στην νεοσύστατη Ομοσπονδία Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας” και σημειώνει: “Η μαζική συμμετοχή στις κάλπες, η εγγραφή πολλών νέων μελών και η αύξηση των ψηφισάντων 200% σε σχέση με τις προηγούμενες αρχαιρεσίες, δίνουν νέα πνοή στο οργανωμένο αγροτικό κίνημα, αισιοδοξία και ελπίδα στον αγώνα μας.

Καλούμε όλους τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους της Μεσσήνης που συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες αλλά και όσους για διάφορους λόγους απείχαν, σε ενεργή συμμετοχή και δράση, σε ακόμη μεγαλύτερη συσπείρωση στον σύλλογο για να αντιπαλέψουμε αποφασιστικά τις πολιτικές των κυβερνήσεων και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε., που μας οδήγησαν στη φτώχεια, την ανέχεια, το ξεκλήρισμα.

Τα σχέδιά τους να μας βγάλουν από τη μέση, μαζεύοντας τη γη και την παραγωγή σε πέντε μεγαλοεπιχειρήσεις που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα σε όλο τον νομό, μετατρέποντας όλους εμάς σε εργάτες στα χωράφια μας, θα πέσει στο κενό.

Η απάντησή μας θα είναι οργάνωση και αγώνας. Ο κάθε φτωχός αγροτοκτηνοτρόφος, μαζί με την οικογένειά του, να πάρει θέση στον αγώνα για την επιβίωσή του. Κόντρα στη μοιρολατρία και την υποταγή, συσπειρωμένοι στον σύλλογό μας, με περιφερειακό και πανελλαδικό συντονισμό μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, δίνουμε νικηφόρα προοπτική στην πάλη μας”.