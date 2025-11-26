Την Κυριακή οι εκλογές των Δικηγορικών Συλλόγων - Οι υποψήφιοι σε Καλαμάτα και Κυπαρίσσια

Σε ρυθμό εκλογών μπαίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο οι Δικηγορικοί Σύλλογοι όλης της χώρας. Στην Κυπαρίσσια μοναδικός υποψήφιος πρόεδρος των εκλογών που θα γίνουν την Κυριακή είναι ο σημερινός πρόεδρος Αθανάσιος Πετρόπουλος, ενώ υποψήφιοι για το διοικητικό συμβούλιο είναι οι Νίκος Αγγελόπουλος, Παναγιώτης Καλκαβούρας, Χάιδω Παναγιωτοπούλου και Σοφία Σταθοπούλου.

Παράλληλα υπενθυμίζουμε ότι στον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας (επίσης την Κυριακή οι εκλογές) υποψήφιοι πρόεδροι είναι ο σημερινός πρόεδρος Κωνσταντίνος Μαργέλης και ο Κωνσταντίνος Μπελογιάννης. Τις 10 θέσεις του διοικητικού συμβουλίου θα διεκδικήσουν οι Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Χρυσόθεμις Αμανατίδη, Ολγα Θεοδώρου, Δημήτριος Καούνης, Χρυσάνθη Καούνη, Χρήστος Κουτσουρούπας, Αντώνιος Μανιάτης, Λάμπρος Μαρίνης, Μιχάηλ Μιχαλάκης, Κωνσταντίνος Μουζάκης, Παναγιώτης Μουργής, Γεώργιος Σκούλικας, Γεώργιος Φερετζάκης και Αναστασία - Γεωργία Τσίλη.

Οι νέες διοικήσεις που θα προκύψουν από τις εκλογές θα έχουν θητεία από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2029.