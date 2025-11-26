eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025 19:00

Την Κυριακή οι εκλογές των Δικηγορικών Συλλόγων - Οι υποψήφιοι σε Καλαμάτα και Κυπαρίσσια

Γράφτηκε από την

Την Κυριακή οι εκλογές των Δικηγορικών Συλλόγων - Οι υποψήφιοι σε Καλαμάτα και Κυπαρίσσια

Premium Strom

Σε ρυθμό εκλογών μπαίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο οι Δικηγορικοί Σύλλογοι όλης της χώρας. Στην Κυπαρίσσια μοναδικός υποψήφιος πρόεδρος των εκλογών που θα γίνουν την Κυριακή είναι ο σημερινός πρόεδρος Αθανάσιος Πετρόπουλος, ενώ υποψήφιοι για το διοικητικό συμβούλιο είναι οι Νίκος Αγγελόπουλος, Παναγιώτης Καλκαβούρας, Χάιδω Παναγιωτοπούλου και Σοφία Σταθοπούλου.

Παράλληλα υπενθυμίζουμε ότι στον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας (επίσης την Κυριακή οι εκλογές) υποψήφιοι πρόεδροι είναι ο σημερινός πρόεδρος Κωνσταντίνος Μαργέλης και ο Κωνσταντίνος Μπελογιάννης. Τις 10 θέσεις του διοικητικού συμβουλίου θα διεκδικήσουν οι Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Χρυσόθεμις Αμανατίδη, Ολγα Θεοδώρου, Δημήτριος Καούνης, Χρυσάνθη Καούνη, Χρήστος Κουτσουρούπας, Αντώνιος Μανιάτης, Λάμπρος Μαρίνης, Μιχάηλ Μιχαλάκης, Κωνσταντίνος Μουζάκης, Παναγιώτης Μουργής, Γεώργιος Σκούλικας, Γεώργιος Φερετζάκης και Αναστασία - Γεωργία Τσίλη.

Οι νέες διοικήσεις που θα προκύψουν από τις εκλογές θα έχουν θητεία από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2029.

Κατηγορία Δικαστικό
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις