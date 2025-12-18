Συνεχίζουν την αποχή οι δικηγόροι της Κυπαρισσίας

Τη συνέχιση της αποχής των μελών του μέχρι τις 9 Ιανουαρίου αποφάσισε σε χθεσινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας.

Πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκε η αποχή από τα ακροατήρια των ποινικών δικαστηρίων όλης της επικράτειας μέχρι και τις 9 Ιανουαρίου, λόγω της σοβαρής υποστελέχωσης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λακωνίας και Αρκαδίας παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις και αναφορές των Δικηγορικών Συλλόγων Σπάρτης, Γυθείου και Τριπόλεως, καθώς και για τη συνεχιζόμενη υποστελέχωση του πολιτικού τμήματος της παράλληλης έδρας Κυπαρισσίας (Πρωτοδικείου Μεσσηνίας), και τη δραματική μείωση δικασίμων, παρά τις συνεχείς και έντονες εκκλήσεις και αναφορές του συλλόγου.