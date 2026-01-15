Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αναπάντητα ερωτήματα μετά τις συμπληρωματικές απολογίες των 22χρονων

Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης ολοκληρώθηκε η μαραθώνια διαδικασία συμπληρωματικών απολογιών των 22χρονων κατηγορούμενων για την υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, αυτή τη φορά με τους νέους τους ρόλους. Κι αυτό γιατί βάσει των νέων στοιχείων της προανάκρισης στο κατηγορητήριο έγινε αντιμετάθεση των ρόλων του φυσικού αυτουργού και του συνεργού.

Ο 22χρονος, στον οποίο πλέον έχει αποδοθεί ο ρόλος του φυσικού αυτουργού απολογήθηκε για περισσότερες από 7 ώρες ενώπιον της Ανακρίτριας αρνούμενος κατηγορηματικά ότι έχει πατήσει τη σκανδάλη και ότι έφερε κάποιο όπλο. Αποδέχεται ότι ήταν παρών στον χώρο του κάμπινγκ, όχι όμως και στη σκηνή του εγκλήματος τονίζοντας ότι όταν άκουσε τους πυροβολισμούς, χωρίς να έχει οπτική επαφή, τράπηκε σε φυγή.

Ερωτήθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, γιατί βρέθηκε στη Φοινικούντα και απάντησε ότι αυτό έγινε μόνο και μόνο για να εκβιάσουν τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ μαζί με τον έτερο 22χρονο φερόμενο πλέον ως συνεργό.

Αναφορικά με την διαφυγή τους προς την Καλαμάτα αναίρεσε τους αρχικούς ισχυρισμούς, ότι… κολύμπησε από τη Φοινικούντα και σημείωσε ότι κανείς δεν τον φυγάδευσε, αλλά διανυκτέρευσε σε δασική περιοχή και στη συνέχεια με τα πόδια μετέβη στην Καλαμάτα.

Ο 22χρονος φερόμενος πλέον ως φυσικός αυτουργός εξέφρασε φόβους ακόμη και για τη ζωή του, αλλά και για την ακεραιότητα μελών της οικογένειας του.

Ακολούθησε η συμπληρωματική απολογία του έτερου 22χρονου, φερόμενου ως συνεργού, ο οποίος φέρεται να δήλωσε ότι δεν είχε ιδέα για οποιοδήποτε σχέδιο δολοφονίας, επιβεβαιώνοντας και από την πλευρά του ότι μοναδικός σκοπός ήταν μαζί με τον συνομήλικο και φίλο του να εκβιάζουν τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤ’ ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα και αφού ολοκληρώθηκε η απολογία του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού, η Ανακρίτρια Καλαμάτας ζήτησε την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο νεαρών, ώστε να φανεί αν πέφτουν σε αντιφάσεις μετά την αλλαγή των ρόλων τους, αλλά και όλα όσα νεότερα κατέθεσαν στις εισαγγελικές Αρχές.

Κατά τη διάρκεια της κατ’ αντιπαράσταση εξέτασης ο φερόμενος πλέον ως ηθικός αυτουργός εμφανίστηκε ξανά φοβισμένος και μεταξύ άλλων φέρεται να ανέφερε: “Δεν μπορώ να απαντήσω, φοβάμαι για τη ζωή μου”.

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Μετά τις συμπληρωματικές απολογίες και όλα όσα απάντησε και δεν απάντησε ιδιαίτερα ο 22χρονος που με βάση το τροποποιημένο κατηγορητήριο είναι σε βαρύτερη θέση, αφού φέρεται να έχει πατήσει τη σκανδάλη, αρκετά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Σημαντικότερο φυσικά το ποιος πυροβόλησε αν δεν το έκανε όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, αλλά και που είναι το φονικό όπλο, οι σφαίρες του οποίου οδήγησαν στον θάνατο τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη.

Ως προς το πρώτο μάλιστα αναπόφευκτα στο κάδρο των ερευνών μπαίνει ξανά ο ήδη προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, κι αυτό γιατί όπως έχει επανηλειμμένως καταθέσει και ο ίδιος ήταν ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του διπλού φονικού.

Είναι σαφές και αυτό επεσήμανε και η Ανακρίτρια Καλαμάτας στους δικηγόρους των 22χρονων, ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή σε όλα τα επίπεδα και το επόμενο διάστημα θεωρείται πιθανό να κληθούν ξανά για συμπληρωματικές απολογίες κάποιοι εκ των προφυλακισμένων, αλλά και να αναζητηθεί και τυχόν νέο πρόσωπο με εμπλοκή στην υπόθεση.

Τέλος ενεργό παραμένει το αίτημα συγγενικών προσώπων του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για αναπαράσταση των κρίσιμων στιγμών του διπλού φονικού και αυτό αναμένεται να επαναξιολογηθεί με βάση τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει, αλλά και των κομβικών ερωτημάτων που παραμένουν αναπάντητα.