Αποχή του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας – Ποια είναι τα αιτήματα

Η αποχή γίνεται λόγω της σοβαρής και συνεχιζόμενης υποστελέχωσης του Πολιτικού τμήματος της Παράλληλης Έδρας Κυπαρισσίας (Πρωτοδικείου Μεσσηνίας), καθώς και της δραματικής μείωσης δικασίμων, παρά τις συνεχείς και έντονες εκκλήσεις και αναφορές του Συλλόγου και τη μη λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι στην απονομή της δικαιοσύνης (λειτουργοί, συλλειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, διάδικοι) να ασκούν ασφαλείς και απρόσκοπτα τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους. Τέλος ο Δικηγορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας εκφράζει τη συμπαράστασή του στους τραυματίες δικαστικούς υπαλλήλους και ζητά την άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες τελέστηκε η ένοπλη επίθεση και την απόδοση ευθυνών όπου ανήκουν.

Κ.Μπ.