Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι ουκρανικά drones "χτύπησαν" το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

Η Ρωσία ανέφερε σήμερα Κυριακή ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση με drone εναντίον του εργαστηρίου εξωτερικής παρακολούθησης της ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος βρίσκεται υπό έλεγχο της Μόσχας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τον ιστότοπο του σταθμού η διοίκηση δεν διαπίστωσε σοβαρές ζημιές στον εξοπλισμό, δεν υπήρξαν τραυματίες και ο σταθμός λειτουργεί κανονικά.

«Ως αποτέλεσμα της επίθεσης: δεν υπήρξαν θύματα, δεν καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές στον εξοπλισμό, ο σταθμός και όλα τα συστήματα λειτουργούν κανονικά. Ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια συνεχίζει να λειτουργεί με ασφάλεια. Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

«Το εργαστήριο αυτό εξασφαλίζει τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης με τη ραδιενέργεια γύρω από τις εγκαταστάσεις του σταθμού, ελέγχει τις μετεωρολογικές παραμέτρους και συλλέγει τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την πρόβλεψη πιθανών σεναρίων αντίδρασης σε περίπτωση έκτακτων καταστάσεων με ραδιενεργές συνέπειες. Τέτοιες ενέργειες αποτελούν απειλή όχι μόνο για την πυρηνική ασφάλεια, αλλά και για το σύστημα παρακολούθησης της ραδιενέργειας, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει την έγκαιρη αξιολόγηση και αντίδραση», αναφέρει ακόμα η δήλωση.

Η διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια ενημέρωσε τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ότι ένα drone είχε στοχεύσει το εξωτερικό εργαστήριο ελέγχου ραδιενέργειας.

Όπως σημείωσε ο ΔΟΑΕ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και δεν είναι ακόμη γνωστό αν η επίθεση προκάλεσε ζημιές στο εργαστήριο, το οποίο βρίσκεται εκτός της περιμέτρου του πυρηνικού σταθμού,.

Μια ομάδα του ΔΟΑΕ που βρίσκεται στον χώρο έχει ζητήσει πρόσβαση στο εργαστήριο, ανέφερε ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού, Ραφαέλ Γκρόσι, επαναλαμβάνοντας ότι οποιαδήποτε επίθεση κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια.

