«Πελοπόννησος 360»: Δυναμική εκκίνηση από τη Λακωνία

Με ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο σχεδιασμός αποκτά νόημα μόνο όταν συνδέεται με την πραγματικότητα των πολιτών, ξεκίνησε από τη Λακωνία η νέα πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, «Πελοπόννησος 360: Από τον διάλογο στην πράξη».

Πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο κύκλο επισκέψεων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, που φέρνει τη διοίκηση στο πεδίο, δίνοντας έμφαση στην άμεση επαφή, τη διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και την εξειδίκευση των πολιτικών με βάση τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής.

Η πρωτοβουλία σηματοδοτεί τη μετάβαση από τον απολογισμό στο επόμενο βήμα: έναν συμμετοχικό, ρεαλιστικό και στοχευμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό, με διαφάνεια, λογοδοσία και συνεχή παρουσία σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου.

Μια ημέρα με έντονο αποτύπωμα στη Λακωνία

Η περιοδεία, της Πέμπτης 30 Απριλίου 2026, στη Λακωνία ξεκίνησε από τη Σπάρτη, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη στο 2ο ΠΕΣΥ Νέων, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τη σημασία της νέας γενιάς στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Περιφέρειας. Ακολούθησε συνέντευξη Τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, όπου παρουσιάστηκε αναλυτικά το αποτύπωμα του έργου της Περιφέρειας στη Λακωνία, καθώς και οι βασικοί άξονες της επόμενης περιόδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το συνολικό πρόγραμμα παρεμβάσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας περιλαμβάνει 90 έργα και δράσεις, προϋπολογισμού άνω των 90 εκατ. ευρώ, που καλύπτουν το σύνολο των πέντε Δήμων.

Οι παρεμβάσεις εκτείνονται σε κρίσιμους τομείς όπως, οδικά έργα και οδική ασφάλεια, παιδεία και αθλητισμός, αντιπλημμυρική προστασία, περιβάλλον και υποδομές, πολιτισμός και αγροτική ανάπτυξη, επιβεβαιώνοντας μια πολυεπίπεδη στρατηγική ανάπτυξης με τοπική στόχευση.

Στο τραπέζι του διαλόγου με τους Δημάρχους

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Πελοπόννησος 360», πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με τους Δημάρχους της Λακωνίας — τον Δήμαρχο Σπάρτης Μιχάλη Βακαλόπουλο, τον Δήμαρχο Ανατολικής Μάνης Πέτρο Ανδρεάκο, τον Δήμαρχο Μονεμβασίας Ηρακλή Τριχείλη και τον Δήμαρχο Ευρώτα Δήμο Βέρδο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον Δήμο Ελαφονήσου, όπου είχε προηγηθεί την προηγούμενη ημέρα η υπογραφή, με τον Δήμαρχο Αγγελο Τσιριγωτάκη, της σύμβασης για τον βιολογικό καθαρισμό του νησιού, ένα έργο κομβικής σημασίας για την περιοχή. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πορεία των έργων, στις ανάγκες κάθε Δήμου και στις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου, καθώς και στις νέες προσκλήσεις, με κοινό στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την επιτάχυνση των παρεμβάσεων.

Αυτοψίες σε έργα – Από τα λόγια στην πράξη

Η περιοδεία συνεχίστηκε με εκτεταμένες επισκέψεις σε έργα και υποδομές σε όλη τη Λακωνία, επιβεβαιώνοντας στην πράξη το πνεύμα της πρωτοβουλίας.

Ο Περιφερειάρχης επισκέφθηκε τον αρχαιολογικό χώρο των Αμυκλών, έναν τόπο με βαθύ ιστορικό αποτύπωμα, μόλις λίγα χιλιόμετρα από τη Σπάρτη, όπου βρισκόταν ένα από τα σημαντικότερα κέντρα λατρείας των αρχαίων Σπαρτιατών, το Ιερό του Αμυκλαίου Απόλλωνος. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ, για την προστασία, διαμόρφωση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, το οποίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ανάδειξη του μνημείου και την απόδοσή του στο κοινό.

Αμέσως μετά, στη Σκάλα, ο Περιφερειάρχης επισκέφθηκε τη Νέα Γέφυρα Ευρώτα, ένα έργο προϋπολογισμού 4,46 εκατ. ευρώ, που έχει ήδη δοθεί σε κυκλοφορία, δίνοντας οριστική λύση σε ένα πρόβλημα δεκαετιών για την περιοχή.

Σημαντική ήταν και η επίσκεψη στο έργο της οδού από τη γέφυρα Απιδιάς έως τους Μολάους, συνολικού προϋπολογισμού 6,5 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη με εργασίες ασφαλτόστρωσης και ενισχύει καθοριστικά τη διασύνδεση της Λακωνίας.

Στη Νεάπολη Βοιών, ο Περιφερειάρχης είδε από κοντά την πρόοδο των εργασιών για το νέο κλειστό γυμναστήριο, προϋπολογισμού 1,7 εκατ. ευρώ — μια σύγχρονη αθλητική υποδομή που καλύπτει ένα διαχρονικό κενό για την τοπική κοινωνία.

Ακολούθησε επίσκεψη στο έργο βελτίωσης του οδικού τμήματος Μονεμβασίας – Αγίου Φωκά (1,2 εκατ. ευρώ), που οδεύει προς ολοκλήρωση, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια και την πρόσβαση σε τουριστικές περιοχές.

Κλείσιμο στη Μονεμβασιά – Με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε στο Κάστρο της Μονεμβασιάς, όπου η Περιφέρεια έχει υλοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως το έργο σταθεροποίησης βραχώδων πρανών, προυπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ ενισχύοντας την ανάδειξη ενός από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς προορισμούς της χώρας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το έργο φωτισμού του βράχου της Μονεμβασιάς, προϋπολογισμού περίπου 1 εκατ. ευρώ, το οποίο υλοποιείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με τον Δήμο Μονεμβασιάς και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Πάρνωνα. Σε λίγες ημέρες, ένα εμβληματικό τοπόσημο της Πελοποννήσου αναμένεται να αναδειχθεί πλήρως, με τον νέο φωτισμό να ενισχύει τη μοναδική εικόνα της καστροπολιτείας και να προσδίδει νέα δυναμική στην τουριστική ταυτότητα της περιοχής.

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης είχε άμεση επαφή με πολίτες και φορείς, επιβεβαιώνοντας ότι η ουσία της πρωτοβουλίας «Πελοπόννησος 360» βρίσκεται ακριβώς εκεί: στη σύνδεση της πολιτικής με την καθημερινότητα.

Το μήνυμα του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού για την «Πελοπόννησος 360» και τα επόμενα βήματα

«Η “Πελοπόννησος 360” είναι μια ουσιαστική πρωτοβουλία που ξεκινήσαμε από τη Λακωνία, με συνεχείς συναντήσεις, επισκέψεις σε έργα και ανοιχτό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς. Θέλουμε να είμαστε παρόντες παντού, να ακούμε, να συζητάμε και να σχεδιάζουμε μαζί την επόμενη ημέρα, με βάση τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής. Στόχος μας είναι να μετατρέπουμε τον διάλογο σε πράξη, με έργα που έχουν αποτέλεσμα για τον πολίτη. Η διαδρομή αυτή μόλις ξεκίνησε. Επόμενος σταθμός, η Κορινθία», ανέφερε, σχετικά, ο Περιφερειάρχης.

Στο πλευρό του βρέθηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες Θεόδωρος Βερούτης, Σπύρος Τζινιέρης και Θάνος Μιχελόγγονας, καθώς και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Παναγιώτης Τζινάκος.