Τριφυλία: 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Θεατρικών Μονόπρακτων Εργων

Η υποβολή των συμμετοχών γίνεται έως τις 7 Ιουνίου μέσω email: trifyliako@gmail.com. Είναι απαραίτητα τα εξής: Βιογραφικό της ομάδας. Λίγα λόγια για το μονόπρακτο, όπου θα αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία (τίτλος, συγγραφέας, υπόθεση, ηθοποιοί, συντελεστές). Στοιχεία επικοινωνίας της ομάδας (ονόματα υπευθύνων, τηλέφωνα, email). Μερικές φωτογραφίες του μονόπρακτου σε καλή ανάλυση. Το μονόπρακτο βιντεοσκοπημένο (είτε μέσω Google Drive είτε με σύνδεσμο στο YouTube). Το αρχείο βίντεο θα πρέπει να ονομαστεί με τον τίτλο της παράστασης και το όνομα της θεατρικής ομάδας. Από τις θεατρικές ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή, θα επιλεγούν από την Καλλιτεχνική Επιτροπή οκτώ θεατρικά σχήματα, καθώς και αντίστοιχα αναπληρωματικά. Τα μονόπρακτα θα πρέπει να έχουν μέγιστη διάρκεια 20 λεπτά και η ομάδα να είναι ολιγομελής (ενδεικτικά έως 5 άτομα). Κάθε υποψήφια ομάδα θα λάβει επιβεβαιωτικό μήνυμα για την παραλαβή των δικαιολογητικών εντός δύο ημερών από την αποστολή τους. Αναλυτικά, η προκήρυξη συμμετοχής είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://sites.google.com/view/5o-festival-monopraktwn.