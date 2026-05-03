eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 03 Μαϊος 2026 16:55

Τριφυλία: 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Θεατρικών Μονόπρακτων Εργων

Γράφτηκε από την

Τριφυλία: 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Θεατρικών Μονόπρακτων Εργων

Premium Strom

Το Τριφυλιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Τριφυλίας, πραγματοποιεί το 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Θεατρικών Μονόπρακτων Εργων στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στα Φιλιατρά και συγκεκριμένα στον αίθριο χώρο του Δημαρχείου.

Η υποβολή των συμμετοχών γίνεται έως τις 7 Ιουνίου μέσω email: trifyliako@gmail.com. Είναι απαραίτητα τα εξής: Βιογραφικό της ομάδας. Λίγα λόγια για το μονόπρακτο, όπου θα αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία (τίτλος, συγγραφέας, υπόθεση, ηθοποιοί, συντελεστές). Στοιχεία επικοινωνίας της ομάδας (ονόματα υπευθύνων, τηλέφωνα, email). Μερικές φωτογραφίες του μονόπρακτου σε καλή ανάλυση. Το μονόπρακτο βιντεοσκοπημένο (είτε μέσω Google Drive είτε με σύνδεσμο στο YouTube). Το αρχείο βίντεο θα πρέπει να ονομαστεί με τον τίτλο της παράστασης και το όνομα της θεατρικής ομάδας. Από τις θεατρικές ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή, θα επιλεγούν από την Καλλιτεχνική Επιτροπή οκτώ θεατρικά σχήματα, καθώς και αντίστοιχα αναπληρωματικά. Τα μονόπρακτα θα πρέπει να έχουν μέγιστη διάρκεια 20 λεπτά και η ομάδα να είναι ολιγομελής (ενδεικτικά έως 5 άτομα). Κάθε υποψήφια ομάδα θα λάβει επιβεβαιωτικό μήνυμα για την παραλαβή των δικαιολογητικών εντός δύο    ημερών από την αποστολή τους. Αναλυτικά, η προκήρυξη συμμετοχής είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://sites.google.com/view/5o-festival-monopraktwn.

 

Κατηγορία Δήμοι
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις