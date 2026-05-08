Πενθήμερη αποχή των δικηγόρων της Τριφυλίας

Την αποχή των μελών του από όλα τα δικαστήρια της χώρας αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας, από την Δευτέρα 11 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 15 Μαΐου.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θανάσης Πετρόπουλος αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Παράλληλη Έδρα Κυπαρισσίας και κυρίως το πολιτικό τμήμα. Επισήμανε τη δραματική έλλειψη προσωπικού, αφού το σύνολο του φόρτου της καθημερινής λειτουργίας του, στην ουσία καλείται να διεκπεραιώσει μια υπάλληλος, η οποία προφανώς και βρίσκεται στα όρια ανθρώπινης αντοχής. Το δεδομένο αυτό καθιστά άμεση αναγκαιότητα την ενίσχυση του τμήματος με έμπειρο προσωπικό, γιατί διαφορετικά θα υποβαθμιστεί περαιτέρω η λειτουργία του με συνέπεια την ταλαιπωρία όλων των εμπλεκομένων και την προβληματική διεκπεραίωση των υποθέσεων.

Επιπλέον, επισήμανε και άλλα ζητήματα που αποδεικνύουν την εγκατάλειψη με συνέπεια την υποβάθμιση της Παράλληλης Έδρας, με βασικότερο την κατάσταση στο εσωτερικό του κτηρίου (πόρτες να κρέμονται επικίνδυνα, σάπια κουφώματα όπως και την κατάσταση στις εισόδους με τα σπασμένα μάρμαρα στις σκάλες που εγκυμονούν ατυχήματα κτλ. ) δηλαδή εικόνες ντροπής για χώρο απονομής της Δικαιοσύνης.

Επίσης αναφέρθηκε στη μη λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι στην απονομή της δικαιοσύνης (λειτουργοί, συλλειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, διάδικοι) να ασκούν ασφαλείς και απρόσκοπτα τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους.

Με βάση τα παραπάνω και την μέχρι τώρα μη ανταπόκριση από το Υπουργείο στα αιτήματα και τις επισημάνσεις του Συλλόγου ο κ. Πετρόπουλος πρότεινε την αποχή των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας.

Κ.Μπ.