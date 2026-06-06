Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος

Ο 41χρονος απολογήθηκε τελικά σήμερα μετά από δύο διαδοχικές προθεσμίες που είχε ζητήσει, ενώ να σημειωθεί ότι και κατά τη σημερινή του μεταγωγή στα δικαστήρια της Καλαμάτας έγινε δεκτός με αποδοκιμασίες από πολίτες που ζητούσαν Δικαιοσύνη και φώναζαν συνθήματα στη μνήμη των θυμάτων γυναικοκτονίων.
Σάββατο, 06 Ιουνίου 2026 17:09
Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονοςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε πριν λίγη ώρα ο 41χρονος για την πολύκροτη γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα.
Κατηγορία Δικαστικό