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Σάββατο, 06 Ιουνίου 2026 17:09

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος

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Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος

Navarino Agora

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε πριν λίγη ώρα ο 41χρονος για την πολύκροτη γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα.

Ο 41χρονος απολογήθηκε τελικά σήμερα μετά από δύο διαδοχικές προθεσμίες που είχε ζητήσει, ενώ να σημειωθεί ότι και κατά τη σημερινή του μεταγωγή στα δικαστήρια της Καλαμάτας έγινε δεκτός με αποδοκιμασίες από πολίτες που ζητούσαν Δικαιοσύνη και φώναζαν συνθήματα στη μνήμη των θυμάτων γυναικοκτονίων.

Κατηγορία Δικαστικό
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