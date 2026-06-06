Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος

Ο 41χρονος απολογήθηκε τελικά σήμερα μετά από δύο διαδοχικές προθεσμίες που είχε ζητήσει, ενώ να σημειωθεί ότι και κατά τη σημερινή του μεταγωγή στα δικαστήρια της Καλαμάτας έγινε δεκτός με αποδοκιμασίες από πολίτες που ζητούσαν Δικαιοσύνη και φώναζαν συνθήματα στη μνήμη των θυμάτων γυναικοκτονίων.