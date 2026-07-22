Εμπρησμοί στη Μεταμόρφωση: Στα Δικαστήρια Καλαμάτας οι τρεις συλληφθέντες

Την πόρτα των Δικαστηρίων Καλαμάτας πέρασαν λίγα λεπτά μετά τις 9 το πρωί της Τετάρτης οι τρεις συλληφθέντες για τους εμπρησμούς στην Μεταμόρφωση, υπό τη συνοδεία ανδρών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Ο 52χρονος πρόεδρος Κοινότητας, ο 44χρονος αδερφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης θα απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας για τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για εμπρησμούς από πρόθεση, εκβιασμούς απόπειρες εκβιασμών, φθορές και κλοπές, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.