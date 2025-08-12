eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025 19:02

Κλειστές οι υπηρεσίες της Μητρόπολης Μεσσηνίας από 15 έως 31 Αυγούστου

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Κλειστές θα παραμείνουν οι υπηρεσίες της Μητρόπολης Μεσσηνίας, από τις 15 έως τις 31 Αυγούστου, όπως ανακοινώνει η Μητρόπολη.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, κατά τις ημέρες αυτές θα λειτουργεί μόνο το Γραφείο Γάμων και Διαζυγίων, τις καθημερινές (Δευτέρα έως Παρασκευή), από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι.

 

Κατηγορία Εκκλησία
