Υποδοχή της εικόνας από τη Δήμιοβα στα Γιαννιτσάνικα (βίντεο - φωτογραφίες)

Στην υποδοχή προέστη ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και συμμετείχαν αρκετοί ιερείς, εκπρόσωποι τοπικών αρχών και αρκετοί πιστοί, ενώ την εικόνα μετέφεραν μέλη - εθελοντές της Ομάδας Πυροπροστασίας “Η Δημιοβίτισσα”.

Υποδεχόμενος την εικόνα, ο κ. Χρυσόστομος είπε ότι “η Παναγία η Δημιοβίτισσα έρχεται για να μας ευλογήσει, να μας ενδυναμώσει και σε καιρούς αμφισβήτησης της ειρήνης, της συνύπαρξης και της ευστάθειας γίνεται κήρυκας της αναγκαιότητας αυτού που πρέπει να επικρατήσει στην ανθρωπότητα”.

Σημείωσε, στέλνοντας μήνυμα στους ισχυρούς, πως “μέσα από πνεύμα αγάπης, συμπαράστασης και φιλανθρωπίας γίνεται κήρυκας του μηνύματος της ειρήνης, της κοινωνικής συνοχής και της ευστάθειας. Ας το ακούσουν οι ισχυροί της γης αυτό το μήνυμα και ας επικρατήσουν οι φωνές που αποτρέπουν από τον πόλεμο, το κακό, τον θάνατο, τον διχασμό και τη διάσπαση. Ας ακούσουν τη φωνή της ειρήνης και της δικαιοσύνης του Θεού. Κάθε λαός έχει το δικαίωμα αυτοδιάθεσης και της επιβίωσής του, μέσα σε πνεύμα ειρήνης και συνύπαρξης”. Προέτρεψε “να αγαπάμε και να θυσιαζόμαστε για τον συνάνθρωπο και να αφήσουμε στην άκρη εκείνα που μας χωρίζουν και να απολαμβάνουμε αυτά που μας ενώνουν”.

Στην υποδοχή της εικόνας παρέστησαν ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αναστάσιος Ηλιόπουλος, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, ο διοικητής του 9ου Σ.Π, - συνταγματάρχης Γιώργος Χαρίτος και άλλοι.

Μετά την υποδοχή της εικόνας στο ναό των Γιαννιτσανίκων τελέστηκε παράκληση, ενώ η εικόνα θα παραμείνει στο ναό για 10ήμερο παλλαϊκό προσκύνημα. Κάθε μέρα έως τις 13 του μήνα που θα αναχωρήσει, το πρωί θα τελείται όρθρος και θεία λειτουργία και το απόγευμα εσπερινός και παράκληση, ενώ τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί πανηγυρική θεία λειτουργία για τη γιορτή του Γενεθλίου της Θεοτόκου.



Γ.Σ.