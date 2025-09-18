eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025 11:12

Η Αγία Σοφία τιμήθηκε στο Σουληνάρι

Γράφτηκε από την

Η Αγία Σοφία τιμήθηκε στο Σουληνάρι

Premium Strom

Με κάθε μεγαλοπρέπεια και κατά την εκκλησιαστική τάξη τιμήθηκε η μνήμη της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων της Αγάπης, Πίστεως και Ελπίδος.

Επίκεντρο του εορτασμού ο ενοριακός ναός Αγίας Σοφίας της Κοινότητας Σουληναρίου, όπου προέστη της θείας λειτουργίας ο πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης Μεσσηνίας - αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, πλαισιωμένος από κληρικούς της Μητρόπολης.

Πριν το τέλος της λειτουργίας, ο πρωτοσύγκελλος κηρύττοντας τον θείο λόγο, αναφέρθηκε στην Αγία Σοφία ως πρότυπο μητέρας που ανέθρεψε τις θυγατέρες της, σύμφωνα με την διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας.

Στη συνέχεια ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σουληναρίου τίμησε τον συνταξιούχο πλέον, τέως εφημέριο της ενορίας πρωτοπρεσβύτερο Σταύρο Ράλλη για την υπέρ των 40 ετών διακονία του στην ενορία, ενώ ο πρωτοσύγκελλος συνεχάρη τα μέλη του Συλλόγου για την πράξη τους αυτή.  Οι εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν της Αγίας Σοφίας επισφραγίστηκαν με την λιτάνευση της εικόνας της Αγίας.

Κατηγορία Εκκλησία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις