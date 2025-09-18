Η Αγία Σοφία τιμήθηκε στο Σουληνάρι

Με κάθε μεγαλοπρέπεια και κατά την εκκλησιαστική τάξη τιμήθηκε η μνήμη της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων της Αγάπης, Πίστεως και Ελπίδος.

Επίκεντρο του εορτασμού ο ενοριακός ναός Αγίας Σοφίας της Κοινότητας Σουληναρίου, όπου προέστη της θείας λειτουργίας ο πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης Μεσσηνίας - αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, πλαισιωμένος από κληρικούς της Μητρόπολης.

Πριν το τέλος της λειτουργίας, ο πρωτοσύγκελλος κηρύττοντας τον θείο λόγο, αναφέρθηκε στην Αγία Σοφία ως πρότυπο μητέρας που ανέθρεψε τις θυγατέρες της, σύμφωνα με την διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας.

Στη συνέχεια ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σουληναρίου τίμησε τον συνταξιούχο πλέον, τέως εφημέριο της ενορίας πρωτοπρεσβύτερο Σταύρο Ράλλη για την υπέρ των 40 ετών διακονία του στην ενορία, ενώ ο πρωτοσύγκελλος συνεχάρη τα μέλη του Συλλόγου για την πράξη τους αυτή. Οι εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν της Αγίας Σοφίας επισφραγίστηκαν με την λιτάνευση της εικόνας της Αγίας.