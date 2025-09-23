eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025 13:10

Την πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα γιορτάζει η Πύλος

Την πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα γιορτάζει η Πύλος αύριο Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.

Η Δημοτική Επιτροπή Πύλου – Νέστορος ενέκρινε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, από τις 10 έως τις 11.30 το πρωί, που περιλαμβάνουν: Απαγόρευση της κυκλοφορίας πέριξ των οδών της πλατείας Τριών Ναυάρχων, απαγόρευση κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης επί της οδού Γρηγορίου Επισκόπου από το ύψος του ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου έως και τον δρόμο επί της πλατείας Παπαφλέσσα, που συναντά τους περιμετρικούς δρόμους της πλατείας Τριών Ναυάρχων.

Κατηγορία Εκκλησία
